Грузовик с семечками перевернулся на трассе в Рубцовске

25 декабря 2025, 16:47, ИА Амител

Грузовик с семечками / Фото: mk.ru

Днем 25 декабря на Угловском тракте в Рубцовске перевернулся грузовой автомобиль. Авария произошла неподалеку от заправочной станции "Техно".

По предварительной информации, грузовик, перевозивший семечки, не справился с управлением, его занесло, и он опрокинулся на бок. Весь груз рассыпался по обочине и кювету. Как сообщает brl.mk.ru, вероятной причиной происшествия могли стать сложные погодные условия. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

В день аварии МЧС по Алтайскому краю предупреждало о резком ухудшении погоды. В регионе прогнозировались осадки в виде мокрого снега, сильные метели, гололед и усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах ожидалось образование гололедицы и снежных заносов, что создавало опасные условия для движения.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай 7 декабря грузовик съехал с дороги и сорвался с крутого обрыва. Водитель погиб.