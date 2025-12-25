НОВОСТИПроисшествия

Грузовик с семечками перевернулся на трассе в Рубцовске

Весь груз рассыпался по обочине и кювету

25 декабря 2025, 16:47, ИА Амител

Грузовик с семечками / Фото: mk.ru
Грузовик с семечками / Фото: mk.ru

Днем 25 декабря на Угловском тракте в Рубцовске перевернулся грузовой автомобиль. Авария произошла неподалеку от заправочной станции "Техно".

По предварительной информации, грузовик, перевозивший семечки, не справился с управлением, его занесло, и он опрокинулся на бок. Весь груз рассыпался по обочине и кювету. Как сообщает brl.mk.ru, вероятной причиной происшествия могли стать сложные погодные условия. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

В день аварии МЧС по Алтайскому краю предупреждало о резком ухудшении погоды. В регионе прогнозировались осадки в виде мокрого снега, сильные метели, гололед и усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах ожидалось образование гололедицы и снежных заносов, что создавало опасные условия для движения.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай 7 декабря грузовик съехал с дороги и сорвался с крутого обрыва. Водитель погиб.

ДТП Рубцовск Транспорт Авто

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:50:49 25-12-2025

Нащелкаются семок...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:03:58 25-12-2025

всем селом ждём фуру с пряниками...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:34:18 25-12-2025

Птичкам счастье.

  -4 Нравится
Ответить
