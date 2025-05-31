Такой день. Спасение мопса и задержание мужчины, попытавшегося изнасиловать девочку

Главное за 31 мая

31 мая 2025, 23:15, ИА Амител

Фото: Dani California / unsplash.com

В селе Сунгай Кытмановскго района задержали мужчину, который попытался изнасиловать девочку и угрожал ножом полицейским. Ему выстрелили в ногу. Возбуждено уголовное дело.

В Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса по кличке Гарик. Во время прогулки с хозяйкой четвероногий упал в отверстие рядом с заброшенным погребом на улице Попова.

Бывший заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает отрицать вину в получении взяток. Защита просит оправдать подсудимого и настаивает на том, что Шеломенцева оговорил посредник и бывший замглавы "дорожного" комитета барнаульской мэрии Сергей Щукин.

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 772 человека. Сейчас в регионе наблюдается снижение активности и численности этих членистоногих, но в Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Офисное здание планируют построить на Павловском тракте в Барнауле рядом с Кирзаводским проездом. Архитекторы на заседании градсовета одобрили проект.