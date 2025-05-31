Сам Шеломенцев и его адвокат заявляют о невиновности бывшего замглавы Барнаула по всем пунктам обвинения

31 мая 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Бывший заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает отрицать свою вину в получении взяток от предпринимателей Олега Бесчастного и Дениса Илюшина. Защита просит оправдать подсудимого и настаивает на том, что Шеломенцева оговорил посредник и бывший замглавы "дорожного" комитета барнаульской мэрии Сергей Щукин, который на самом деле и брал взятки. Подсудимый и адвокат выступили на прениях, которые состоялись в Центральном районном суде 30 мая 2025 года.

"Все его показания основаны на лжи"

Сначала на судебных прениях c объемной речью выступил сам Шеломенцев. Бывший вице-мэр рассказал, что Щукин оговорил своего экс-начальника и все показания посредника "основаны на лжи".

Шеломенцев напомнил, что Щукин уволился с должности зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула весной 2020 года – накануне подачи декларации о доходах. Причем, по словам Шеломенцева, Щукин врал об уходе из комитета по состоянию здоровья, и даже его жена на суде пояснила, что настоящая причина была в желании Щукина заниматься бизнесом. Шеломенцев добавил, что посредник лжет о том, что в момент получения взятки от Бесчастного уже не работал в "дорожном" комитете города. По словам Шеломенцева, Щукин тогда еще занимал должность и уволился только через месяц после получения 2 млн рублей от Бесчастного.

Подсудимый напомнил, что по работе Щукин взаимодействовал с перевозчиками и выдавал им карты маршрутов, которые позволяли перевозить пассажиров. Именно за получение этих документов Бесчастный заплатил Щукину 2 млн рублей, утверждает Шеломенцев. Обещанную карту Бесчастный получил, то есть Щукин обязательство перед бизнесменом выполнил. А вот упомянутый в обвинении конкурс на маршруты № 41 и 78 Бесчастный проиграл, также ему выносили штрафы за некачественную работу на линии.

"Свидетели сообщили, что в период моего руководства комитетом от меня никогда не поступало поручений, просьб и намеков о лояльном отношении к Бесчастному, о действиях и бездействии в интересах его организации. Работа строилась исключительно на принципах законности. Я не мог покровительствовать, не давая подчиненным соответствующих указаний. Где моя роль?" – доказывал Шеломенцев в суде.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

На конкурс по определению перевозчика на маршруты № 41 и 78 Шеломенцев тоже повлиять никак не мог, утверждает подсудимый, ведь "решение выносится большинством голосов с четко заданными критериями". И это также подтвердили несколько чиновников, которые выступили в суде в качестве свидетелей, напомнил Шеломенцев. Да и Щукин в начале 2020 года не мог знать о конкурсе, который состоялся спустя год, утверждает Шеломенцев.

По словам обвиняемого, в материалах дела есть диалог Щукина и Шеломенцева, где Щукин прямо говорит о наличии у него на руках неких бумаг – "тех самых карт маршрутов", которые Щукин выдал Бесчастному.

Шеломенцев настаивает, что сам отношения к этому не имеет. Он отмечает, что несколько раз обращался к Щукину за помощью "в подгоне автомобиля за денежное вознаграждение", и в случае с машиной Subaru Outback все было так же. Деньги на авто обвиняемый якобы взял не у Бесчастного, а попросил в долг у друга по фамилии Смогунов. И заверил суд, что о "ситуации между Щукиным и Бесчастным" он узнал только в ноябре 2023 года, когда Щукин приехал к нему после дачи показаний ФСБ, отметил бывший вице-мэр.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Благими намерениями вымощена дорога в ад"

Высказался Шеломенцев и по второму эпизоду с получением двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По словам обвиняемого, Щукин лжет о том, что Шеломенцев был инициатором строительства складов на земельном участке на улице Васильевской, 137. Экс-вице-мэр отметил, что на начало 2021 года вообще не знал ни о каких складах. А потом он помог Щукину подобрать организацию для проектирования объекта, спросил Илюшина о том, может ли он построить склады, а также познакомил Щукина с томским предпринимателем. Шеломенцев подчеркнул, что теперь он понимает, что в тот момент "благими намерениями была вымощена дорога в ад".

"Если бы я подставил Щукина в эпизоде с Бесчастным, стал бы Щукин снова обращаться за помощью в таком серьезном вопросе к тому, кто его обманул, причем спустя всего лишь год?" – задал риторический вопрос Шеломенцев.

Бывший вице-мэр добавил, что в итоге проект был разработан с опозданием на полгода, и поэтому Илюшин передал Щукину 250 тысяч рублей в качестве пеней за просрочку, что подтверждает и сам Илюшин в своих показаниях, данных в суде.

Причем Шеломенцев указал на то, что в показаниях Щукина есть странности с общей суммой взятки, которую он получил от Илюшина. По словам подсудимого, если сосчитать все части, на которые была разбита взятка в его показаниях, то получается сумма 284, а не 250 тысяч рублей. И это "никого не смущает", подчеркнул Шеломенцев.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Как и в случае с Бесчастным, Шеломенцев отметил, что просьб и намеков о лояльном отношении к Илюшину с его стороны не было. И он "физически не мог повлиять на конкурсы по ФЗ № 44 (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". – Прим. ред.)".

"Оплата за исполнение контрактов к моим полномочиям в должности замглавы администрации не относилось, как и какое-либо финансирование. Комитетом оплачивались проекты выполненных работ только после положительного заключения госэкспертиз. За просрочку исполнения контракта выносились штрафы и требования об оплате пеней. Даже порой с Илюшина требовали сверх положенного – на примере теплотрассы и путепровода на проспекте Ленина", – отметил Шеломенцев.

В итоге бывший вице-мэр назвал показания Щукина "лживыми и ничем не подкрепленными". А слова свидетелей и материалы дела, напротив, указывают на его невиновность, считает экс-чиновник. При этом информация, которую рассказал Шеломенцев, уже звучала в суде. Ранее подсудимый в суде уже выступал, он также отрицал получение взяток.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"От Шеломенцева было только противодействие"

Короткой не была и речь адвоката Шеломенцева, Евгения Сергутова. Он также заявил о невиновности подзащитного и попросил оправдать его по всем пунктам обвинения. Сначала Сергутов также подчеркнул, что весной 2020 года Щукин не мог знать о конкурсе на определение перевозчика по маршрутам № 41 и 78 и, соответственно, не имел возможности передавать деньги за победу в этом аукционе.

Зато, напомнил защитник, Щукину было известно, что у Бесчастного в конце 2020 года заканчивалось свидетельство на осуществление перевозок – та самая карта маршрутов. И это свидетельство получить можно было без всяких конкурсных процедур, выдавали его "по заявлению зарекомендовавшего себя перевозчика". Причем выдачей такого документа занимался в комитете именно Щукин, повторил за Шеломенцевым Сергутов. Уволился из комитета Щукин в апреле 2020 года, так что получить за свою "услугу" взятку он успел, сказал защитник.

"Передача денег сводилась к продлению еще на пять лет того самого свидетельства без процедуры конкурса. В принципе у них все получилось. <...> За взятку от получателя должны последовать какие-либо действия. Однако от Шеломенцева действий не было ни в 2020, ни в 2021 году – только противодействие. Щукин выдает Бесчастному свидетельство, а потом Шеломенцев проводит конкурс, где фактически результаты свидетельства становятся нелегитимными", – отметил адвокат.

Адвокат Сергутов / Фото: amic.ru

По словам Сергутова, в разговоре Щукина и Шеломенцева, запись которого есть в материалах дела, Щукин сказал, что выдал маршрутные карты Бесчастному за своей подписью, "но самое главное, чтобы об этом не узнали". Также Щукин указал год, когда выдавал эти свидетельства.

По мнению адвоката, если бы Бесчастный хотел передать деньги Шеломенцеву, а не Щукину, то "изыскал бы возможность" для этого. Однако деньги на авто экс-чиновник получил вовсе не от Бесчастного, настаивает защита. Как подсудимый и сказал в прениях, Шеломенцев взял средства на новый автомобиль в долг у своего приятеля Смогунова, подчеркнул адвокат. И оснований критически относиться к этим показаниям нет, считает защитник.

"Данный гражданин был указан с той целью, чтобы правоохранительные органы на первоначальной стадии мероприятий разобрались в происхождении денег. Заем Смогунова в размере 1,3 млн рублей не был единственным. В 2018 году он также давал Шеломенцеву деньги, которые последний вернул. <...> У Смогунова на тот момент имелась финансовая возможность эти деньги передать", – сообщил Сергутов.

Также Сергутов указал, что суду стоило запросить экспертизу голосов на одной из записей, где якобы разговаривают Шеломенцев и Щукин. По его словам, эта запись выступает одним из доказательств по делу, однако образцы голоса ни у кого специально не отбирали и так и не было доказано, что на ней говорит именно обвиняемый. Поэтому адвокат попросил исключить разговор из доказательств по делу.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Обвинение не выдерживает критики"

Защитник в своей речи настаивал на том, что "логика обвинения противоречит собранным доказательствам", так как "в заключении экспертов написано, что Щукин получил деньги за свидетельства". Однако за получение взятки все же судят Шеломенцева, которого оговорил Щукин, чтобы не попасть в тюрьму, сказал адвокат. И он своего добился, получив "маленький" срок, считает защитник. При этом Сергутов отмечает, что гособвинение на прениях зря упоминает о вынесенном приговоре против Щукина, ведь после апелляции прокуратуры из решения исключили все упоминания о Шеломенцеве как о лице, получившем деньги.

"Обвинение настолько абсурдно, что оно не то что не подтверждается собранными по делу доказательствами, а в принципе не выдерживает критики",– убежден защитник Шеломенцева.

По мнению адвоката, следствию лучше стоит обратить внимание на то, что после увольнения из комитета Щукин какое-то время нигде не работал, однако загадочным образом у него появились деньги.

"Щукин нуждался в работе. И вот в феврале-марте он получает от Бесчастного два миллиона рублей и каким-то сказочным образом у него пропадают финансовые трудности, он приобретает право аренды земельного участка на 3,7 млн рублей. В декларациях совокупный доход от трудовой деятельности Щукина в год составлял порядка 400 тысяч рублей, а его жены – около миллиона. Имея в наличии пять ипотек на квартиры, я не знаю, как можно было за 3,7 млн взять в аренду земельный участок, еще автомобиль Toyota Land Cruiser у него откуда-то появляется. Может быть, по счастливой случайности ему чуть-чуть добавили", – предположил Сергутов.

Сергей Щукин (слева) / Фото: amic.ru

"Для какой цели им нужен был Шеломенцев?"

Что касается ситуации с Илюшиным, то Сергутов подчеркнул, что Шеломенцев не мог повлиять на аукцион, да и конкурентов у "Запсиб-Моста" толком не было, поэтому Шеломенцев Илюшину был не нужен.

"Для какой цели им нужен был Шеломенцев? Чтобы он отпугивал конкурентов? Каких? Из Новосибирска, Томска, Владивостока? Любой может участвовать в конкурсе. Как можно поспособствовать тому, к чему ты не имеешь никакого отношения? <...> Я не понял из обвинения, в какой момент Шеломенцев вмешался в какой-то конкурс. На подписании акта приема-передачи или на госэкспертизе? Или он сам ездил в казначейство с платежками?" – спросил Сергутов.

По словам защитника, сначала Илюшин дал неверные показания о том, что сделанный проект складов и 250 тысяч рублей были взяткой. Однако затем в суде по делу Шеломенцева Илюшин показания изменил и рассказал "плюс-минус правду", пояснил адвокат. Он отметил, что после задержания Илюшин провел у следователей весь день – с 6 утра до 8 часов вечера, и Сергутов "хорошо представляет себе, что там происходило", имея в виду то, что следствие могло надавить на бизнесмена для получения нужных доказательств. На суде же на него никто не давил.

"Илюшин пояснил, что давал деньги не Шеломенцеву, а Щукину, причем не как должностному лицу, это были их коммерческие взаимоотношения, которые никак не должны быть затронуты в призме должностных обязанностей Шеломенцева. Когда передавались деньги, Шеломенцев уже не был в комитете кем-то, он был замглавы администрации", – подчеркнул защитник.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru

Кроме того, Сергутов указал на то, что на суде в Томске Илюшина сейчас обвиняют в передаче Шеломенцеву только 250 тысяч рублей, а взятка в виде проекта складов на 350 тысяч рублей Илюшину "не вменяется вовсе".

"Получается, что взяткополучатель получил на 350 тысяч больше, нежели ему дали. Что-то с бухгалтерией в следственном органе пошло не так", – отметил он.

Странно и то, что дела Шеломенцева, Бесчастного, Щукина и Илюшина в принципе рассматривают на разных процессах и они дают показания друг против друга в качестве свидетелей, будучи при этом "подозреваемыми по тем же самым обстоятельствам", считает адвокат. По мнению Сергутова, все они должны "сидеть" на одной скамье подсудимых. Поэтому в заключении своей часовой речи адвокат попросил исключить из числа доказательств показания Илюшина, которые могли быть получены путем давления, считает он.

Денис Илюшин на суде / Фото: amic.ru

Как идет суд?

30 мая 2025 года стадия судебных прений в суде подошла к концу. На следующем заседании, которое состоится 6 июня в 13 часов, Шеломенцев выступит с последним словом, а затем должен прозвучать приговор.

Какой срок обвинение запросило Шеломенцеву?

Прокурор на судебных прениях запросил Шеломенцеву 11 лет строгого режима со штрафом 25 млн рублей с пятилетним запретом занимать должности в органах власти. Также прокурор попросила зачесть срок отбытого наказания и время содержания под стражей с 10 января 2024 года до дня вступления приговора в силу из расчета один день содержания под стражей к одному дню лишения свободы.

Относительно доводов защиты прокурор пояснила, что "вина Шеломенцева полностью доказана" и сомневаться в объективности доказательств нет оснований, как нет и поводов не доверять экспертам. По словам гособвинителя, слова о том, что Шеломенцев не мог повлиять на результаты конкурсов, "нужно оценивать критически", так как он "принимал значимые решения, участвуя в составе конкурсной комиссии".

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Шеломенцев через посредника Сергея Щукина получил взятку 2 млн от перевозчика Олега Бесчастного. За деньги Шеломенцев якобы должен был помочь Бесчастному "получить" маршруты № 41 и 78, которые перевозчику в итоге не достались. Следствие считает, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив автомобиль Subaru Outback, а остальные 800 тысяч достались Щукину за "посредничество".

Также в деле есть две взятки, которые Шеломенцев якобы получил от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин задумали возвести в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Сделать проект складов Шеломенцев и Щукин попросили бизнесмена Дениса Илюшина. Он согласился и разработал проектную документацию номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. Однако работу Илюшину не оплатили. Вместо этого Шеломенцев должен был покровительствовать Илюшину при заключении госконтрактов, установило следствие.

Также в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Антону Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов, сказано в обвинении. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Что с другими фигурантами дела?

Пока по делу вынесли приговор только посреднику Сергею Щукину, который 2 октября 2024 года получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Но прокуратуру приговор не устроил. Поэтому 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд по ее требованию пересмотрел решение и отправил Щукина на три года в колонию строгого режима, также Щукин должен заплатить штраф 2 млн рублей. При этом он собирается обратиться в кассацию.

Приговор Олегу Бесчастному также решили пересмотреть. Индустриальный районный суд еще 19 декабря 2024 года выписал Бесчастному штраф 40 млн рублей, также по тому приговору у перевозчика арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура решила оспорить приговор и 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд направил дело в Индустриальный районный суд на пересмотр. На данный момент суд рассматривает дело Бесчастного, 16 июня должны состояться судебные прения, в которых прокурор запросит срок для подсудимого.

Также с 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде рассматривают дело второго взяткодателя – директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.