Такой день. Срок постройки обходной дороги Бийска и аэратор для карпов

О главных событиях Алтайского края за 15 декабря

16 декабря 2023, 00:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Атмосфера приближающегося Нового года уже витает в Барнауле – по вечерам город озаряют сотни огоньков гирлянд и праздничных иллюминаций. Работы по украшению продолжаются, и через неделю краевая столица станет еще ярче и еще красивее. Как нарядят Барнаул к главному зимнему празднику, где в этом году будет главная елка, будут ли строить ледовые скульптуры в снежных городках, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Дорогу в обход Бийска планируют построить к 2026 году. Обход протянется от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра дороги Бийск – Белокуриха. Трасса предусматривает двухполосную проезжую часть с асфальтобетонным покрытием.

Комплекс, состоящий из двух домов – 10-ти и 12-этажного, – скоро начнут возводить на ул. Взлетной, 2г. На днях экспертиза выдала положительное заключение на проект ЖК. Это позволит девелоперу получить разрешение на строительство в городской администрации.

В пруду, расположенном в барнаульском парке "Изумрудный", запустили аэратор для обеспечения карпов кислородом. Аэратор планировали установить раньше, однако доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион аномальных морозов.