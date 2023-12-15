В овраге за ТРЦ "Европа" в Барнауле разрешили строить элитный ЖК

Девелопер заинтересован в быстром строительстве многоэтажек

15 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"

Комплекс, состоящий из двух домов – 10-ти и 12-этажного – скоро начнут возводить на ул. Взлетной, 2г. На днях экспертиза выдала положительное заключение на проект ЖК. Это позволит девелоперу получить разрешение на строительство в городской администрации.

Площадку 1 га арендует компания "Олимп", которой владеет собственник "Строительной перспективы" Андрей Комяков. Земля досталась инвестору с торгов, где он заплатил за нее почти 113 млн рублей.

Впервые эскизы ЖК представили на градсовете всего месяц назад – в середине ноября. Спешка девелопера объясняется тем, что в день он платит более 300 тыс. рублей за аренду. Эта обязанность сохранится до тех пор, пока застройщик не введет многоэтажки в эксплуатацию.

В ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. На первых этажах дома вдоль красной линии – помещения общественного назначения.

Верхние этажи зданий в проекте выделены серо-голубым цветом. На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты.

Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"

Во дворе дома запроектирована автостоянка на 136 машино-мест. Изначально архитекторы планировали сделать подземный паркинг. Однако после исследования участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала 9 метров. Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ.

При этом на заседании градсовета девелопер пообещал: если на подземные машино-места будет спрос, то в дальней части участка (где уже нет оврага) он готов сделать паркинг на 40-50 машино-мест.