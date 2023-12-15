В овраге за ТРЦ "Европа" в Барнауле разрешили строить элитный ЖК
Девелопер заинтересован в быстром строительстве многоэтажек
15 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Комплекс, состоящий из двух домов – 10-ти и 12-этажного – скоро начнут возводить на ул. Взлетной, 2г. На днях экспертиза выдала положительное заключение на проект ЖК. Это позволит девелоперу получить разрешение на строительство в городской администрации.
Площадку 1 га арендует компания "Олимп", которой владеет собственник "Строительной перспективы" Андрей Комяков. Земля досталась инвестору с торгов, где он заплатил за нее почти 113 млн рублей.
Впервые эскизы ЖК представили на градсовете всего месяц назад – в середине ноября. Спешка девелопера объясняется тем, что в день он платит более 300 тыс. рублей за аренду. Эта обязанность сохранится до тех пор, пока застройщик не введет многоэтажки в эксплуатацию.
В ЖК предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. На первых этажах дома вдоль красной линии – помещения общественного назначения.
Верхние этажи зданий в проекте выделены серо-голубым цветом. На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты.
Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"
Во дворе дома запроектирована автостоянка на 136 машино-мест. Изначально архитекторы планировали сделать подземный паркинг. Однако после исследования участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала 9 метров. Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ.
При этом на заседании градсовета девелопер пообещал: если на подземные машино-места будет спрос, то в дальней части участка (где уже нет оврага) он готов сделать паркинг на 40-50 машино-мест.
09:21:12 15-12-2023
Прикольно будет выглядеть - высотка на дне оврага и последние этажи в ровень с землей.
09:26:46 15-12-2023
А еще туда будут скатываться все выхлопные газы, плюс каток зимой, весной и осенью на спусках обеспечен) В Н-ске на Лежена яма, вот там у них "весело". Тут, сдается, будет так же.
11:04:20 15-12-2023
Гость (09:26:46 15-12-2023) А еще туда будут скатываться все выхлопные газы, плюс каток ... А еще вырастут пробки на Павловском.
09:34:25 15-12-2023
Ставка аренды конечно конская, этажность ЖК небольшая, общее количество квадратов - тоже. Поэтому, думаю, квартир с ценой ниже 150 тыс/кв.м. ожидать в этих ЖК будет весьма наивно. А место не плохое
09:44:32 15-12-2023
Гость (09:34:25 15-12-2023) Ставка аренды конечно конская, этажность ЖК небольшая, общее... И в чем именно выражается "неплохость" данного места? Постоянные пробки на павлике это плюс? Или что к тц европа близко?
09:35:36 15-12-2023
Ключевое слово ЭЛИТНЫЙ и в ОВРАГЕ
09:39:01 15-12-2023
И так у нас есть свалка в овраге, что же с ней сделать? Элитный ЖК!
09:40:10 15-12-2023
"Элитный ЖК" на месте свалки мусора -вы совсем берега попутали? Или теперь все что 10 этажей это элитные дома? Элитный не от цены за 1 м2 по 160 т.р., Комяков лопухнулся на аукционе это понятно, "проталкивает" по скорому, занося кому надо. В Барнауле своя классификациция домостроения и бардак свой!
09:50:29 15-12-2023
Гость (09:40:10 15-12-2023) "Элитный ЖК" на месте свалки мусора -вы совсем берега попута... А тут своя атмосфэра) У них здесь принято все новостройки называть "элитными". Плевать, что это какая-нибудь типовая панелька, или кирпичные клоповники по 50 квадратов, всё равно - Ылитные. А особый смак для комментаторов местного разлива называть строения "элитарными человейниками" или "человейниками для элитариев". Оне думают, что так остро-сатирично высмеивают жильцов новостроек.
10:09:09 15-12-2023
Гость (09:50:29 15-12-2023) А тут своя атмосфэра) У них здесь принято все новостройки на... Маркетологи называют 5 классов жилой недвижимости: 1. Эконом 2. Комфорт (стандарт) 3. Бизнес 4. Премиум 5. Лакшери (элит) Элитных домов у нас в городе нет в принципе. Есть несколько премиум. А так, в основном, это классы 1-3. В целом, дома бизнес-класса, это весьма и весьма достойный уровень и не нужно смотреть, что они посередине. В Мск квартиры в таких домах начинаются от 30 млн. руб.
10:30:45 15-12-2023
Гость (10:09:09 15-12-2023) Маркетологи называют 5 классов жилой недвижимости: 1. Эконом... Вот более-менее грамотный пост. Плюсанул вам.
11:45:46 15-12-2023
Гость (09:40:10 15-12-2023) "Элитный ЖК" на месте свалки мусора -вы совсем берега попута... Элитный означает не категорию проживания, а цену, баблос на который можно развести потребителя -лоха. Сомневаюсь что в городе в прицепе есть элитное жилье.
15:11:08 15-12-2023
Гость (11:45:46 15-12-2023) Элитный означает не категорию проживания, а цену, баблос на ... не сомневайтесь, элитного жилья в Брн нет.
10:15:33 15-12-2023
Вы у маньяка, который там шастает, разрешения спросили!? Строить они там собрались...!?
00:38:14 16-12-2023
Гость (10:15:33 15-12-2023) Вы у маньяка, который там шастает, разрешения спросили!? Стр... А откуда такая информация? Сколько хожу там ничего кроме школьников да собак не видел
10:18:51 15-12-2023
Да, все новостройки в нашем городе последние 15-20 лет позиционируются, как элитки. А эконом вообще не строят? Самое интересное, что жильцы их элитками кличут.
10:30:06 15-12-2023
Гость (10:18:51 15-12-2023) Да, все новостройки в нашем городе последние 15-20 лет позиц... Жильцы во-первых не "кличат". Кличат вообще-то гуси и лебеди. А во-вторых я не видел жильцов с выселок называвших свои дома элитными. Ну не врите.
12:02:58 15-12-2023
Гость (10:30:06 15-12-2023) Жильцы во-первых не "кличат". Кличат вообще-то гуси и лебеди... Зоологу - Дом на Ленинском, который над рельсами навис видели? "Элитка" ! Потому что у них консьержка есть.
10:39:36 15-12-2023
Гость (10:18:51 15-12-2023) Да, все новостройки в нашем городе последние 15-20 лет позиц... По факту, они относятся к комфорт-классу. Бизнес-класс - это дома типа нового шпиля (ЖК Столичный), Эпох, Анастасии, 3 богатырей или Аквамарина. С премиумом, даже все не просто в городе. Формально, по локации, цене, качеству материалов и отделки некоторые подходят, но там еще важно, чтобы этажность не была высокой, а в этот параметр кандидаты упираются, но с натяжкой авансом можно некоторым дать. И конечно же смешно наблюдать в таком "премиуме" пустующее место для консьержа (т.к. жильцы сэкономили) или сугробы перед подъездом (т.к. дворник работает один на 5 "премиальных" домов). В премиуме нельзя так экономить, пора это понять. Иначе, это бизнес-класс и точка
12:03:48 15-12-2023
Гость (10:39:36 15-12-2023) По факту, они относятся к комфорт-классу. Бизнес-класс - это... Весь Змеиногорский у них "элитка"!
11:12:20 15-12-2023
Л - Логика, собирались строить ПОДЗЕМНЫЙ гараж, то есть копать яму, оказалось, что яма там уже есть, потому подземный гараж делать не будут, но дом всё равно построят. Получается 188 квартир без парковочных мест. Отлично, просто отлично!
11:16:35 15-12-2023
Все эти новомодные стеклоавтные ЖК, а проще говоря - человейники, являются перекрёстными рассадниками вирусных, бактериальных, грибковых и прочих инфекций, включая гельминтозы. Стоит ли удивляться, что население массово мрёт уже начиная с 40-ка.
12:18:10 15-12-2023
Гость (11:16:35 15-12-2023) Все эти новомодные стеклоавтные ЖК, а проще говоря - человей... А твой бред никак не прекращается, пенс) Одно меня удивляет: твоя одержимость и упёртость) Что тобою двигает? Какие таблетки являются источниками твоего вдохновения?)
08:12:29 19-12-2023
Гость (12:18:10 15-12-2023) А твой бред никак не прекращается, пенс) Одно меня удивляет... А теперь этот бред еще и поддерживают. Деградация на лицо. Да это и заметно по жителям стало!
11:19:22 15-12-2023
Лучше бы построили место для отдыха, парк, где можно погулять с детьми, покататься. Посадили бы деревья. В этом районе нет места просто выйти на прогулку.
14:21:04 15-12-2023
Гость (11:19:22 15-12-2023) Лучше бы построили место для отдыха, парк, где можно погулят... Я еще 20 лет назад хотел там парк разбить, овраги водой затопить, чтобы прогулки на лодках были.
11:27:16 15-12-2023
Есть подозрение, что там подземные источники воды. Этот овраг впадает в Пивоварку.
13:12:14 15-12-2023
Гость (11:27:16 15-12-2023) Есть подозрение, что там подземные источники воды. Этот овра... Это факт
18:48:04 15-12-2023
Гость (11:27:16 15-12-2023) Есть подозрение, что там подземные источники воды. Этот овра... В овраге есть озеро
11:34:05 15-12-2023
А столько разговоров было про то, что там будет парк. Даже новость про это была и какая-то тетя хвалебные оды Томенко за это писала (хотя все забывают, что в городе вроде как Франк, сити-менеджер). В итоге - никакого парка, ещё один новострой в районе с самым загруженным в часы-пик трафиком. Сомневаюсь, что Взлётную кто-то расширять будет. Ну, хорошо, хоть не очередной ТЦ.
11:41:21 15-12-2023
Фраза "друг твой в овраге лошадь доедает" заиграла новыми красками :)
12:00:19 15-12-2023
Дом на насыпных грунтах..... Да пусть в нём живёт тот кто его строил.
13:44:25 15-12-2023
Гость (12:00:19 15-12-2023) Дом на насыпных грунтах..... Да пусть в нём живёт тот кто ег... Расскажите это жителям Палм Джумейры в Дубаях
15:09:40 15-12-2023
Гость 13:44:25 15-12-2023 а еще давайте им расскажем про сейсмическую активность в некоторых регионах. Алтайском крае, в частности. там местные эмиратские пацаны и не знают про такое.
18:26:05 17-12-2023
Гость (13:44:25 15-12-2023) Расскажите это жителям Палм Джумейры в Дубаях... А что рассказывать, им достаточно в окно взглянуть и посмотреть как они медленно, но уверено тонут.
12:40:33 15-12-2023
Так там же вроде бы парк хотели сделать.... Или кому-то конфет принесли которые улучшили настроение принимающих членов соответствующих органов?
13:10:44 15-12-2023
Алё! А как же парк к 300-летию Барнула???!!!
13:13:27 15-12-2023
черт побери! Там нужен был питомник волклсобов!!! Почему вместо него строят многоэтажки, бедным собачкам нуже дом, еда и играть !!! А у людей и так все есть.
14:11:55 15-12-2023
Что с нашим архитектором ?
11:29:21 16-12-2023
Гость (14:11:55 15-12-2023) Что с нашим архитектором ?... Бабло рулит!
14:42:39 15-12-2023
Расширьте дорогу на взлетной и шумакова тогда, там люди стоят после работы
16:18:04 15-12-2023
Гость (14:42:39 15-12-2023) Расширьте дорогу на взлетной и шумакова тогда, там люди стоя... Ее расширишь будут стоять в 2 ряда. А я еще на обочине шашлык пожарю и кальян в багажнике поставлю
19:35:37 15-12-2023
бенка (16:18:04 15-12-2023) Ее расширишь будут стоять в 2 ряда. А я еще на обочине шашлы... Вторым рядом просто припаркованы будут машины, как на той же Балтийской после Попова.
14:58:22 15-12-2023
Вам же сразу написали- как только активисты там всё почистят - так человейник и забабахают. А кто-то про парк поверил. Ха-ха
15:08:02 15-12-2023
Построить элитный ЖК на помойке. Есть в этом что-то революционное, даже политическое. Указать, так сказать, место. А помойка там была (есть) славная, я давно живу и тому свидетель.
19:56:13 16-12-2023
А высотки на речном уже построили?
15:55:51 17-12-2023
А в чём его элитность?
20:50:12 17-12-2023
А парк?
08:04:31 19-12-2023
Пока не поздно остановитесь!!!! Всем нужен хоть один парк в индустриальном