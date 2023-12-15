Сказка начинается. Как украсят Барнаул к Новому году?

Праздничное оформление получат все районы краевой столицы

15 декабря 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Праздничная атмосфера приближающегося Нового года уже витает в Барнауле – по вечерам город озаряют сотни огоньков гирлянд и праздничных иллюминаций. Работы по украшению продолжаются, и через неделю краевая столица станет еще ярче и еще красивее. Как нарядят Барнаул к главному зимнему празднику, где в этом году будет главная елка, будут ли строить ледовые скульптуры в снежных городках, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как украсят Барнаул к новогодним праздникам?

Чтобы создать новогоднее настроение, площади, парки и улицы Барнаула к Новому году украсят 233 световые гирлянды. Появятся в краевой столице и световые растяжки в виде звезд из флекснеона, и светодиодные фонтаны. На опорах освещения устанавливают световые конструкции, тубусы и виньетки: всего таких элементов будет 853 штуки. Часть из них уже подключили и каждый вечер они радуют прохожих.

Запланировано световое оформление 52 деревьев. В городе подсветят 196 объемно-пространственных конструкций. А еще появятся полюбившиеся горожанам световые фигуры: например, возле кинотеатра "Мир" – "Лошади с каретой" и "Видеокамера", на проспекте Красноармейском – "Упряжка оленей" и "Ели". На проспекте Строителей можно будет любоваться "Танцующими девушками" и "Деревом". Павловский тракт станет ярче благодаря "Звездам" и "Елям в наклоне", а площадь Советов озарят "Фонари" и "Свечи".

Идет также установка больших и маленьких праздничных баннеров и билбордов, всего в городе их будет 94. Кроме того, поздравления будут транслироваться на 76 электронных экранах.

Каждый район города старается нарядить свою территорию как можно ярче и красочнее. Главными символами праздника по традиции станут новогодние елки и снежные городки.

Где в этом году в Барнауле будет главная городская елка?

Самую большую зеленую красавицу в этом году вернут на площадь Сахарова. Напомним, в прошлом году, чтобы не усложнять и без того непростую обстановку с пробками из-за перекрытия моста на Новом рынке, снежный городок перенесли на улицу Мало-Тобольскую.

Сейчас на Сахарова уже идет монтаж новогоднего дерева. В городской администрации рассказали, что высота ели достигает 32 метров, она является одной из самых высоких елок страны. Отмечается, что из бюджета Барнаула на ее установку, содержание и демонтаж потратят 11,5 млн рублей.

Кстати, несмотря на капризы природы, в мэрии надеются построить на площади большой снежный городок с горками и ледяными фигурами. Но если объемов льда и снега будет недостаточно, в мэрии разрабатывают план "Б" – концепцию дополнительного наполнения новогоднего городка.

"Разрабатывается альтернативный вариант оформления входных групп на территории новогоднего городка. Ледяные ворота можно заменить объемно-пространственной конструкцией из деревянного каркаса, обтянутого новогодними универсальными плакатами", – рассказали в администрации города.

Также на площади появятся аттракционы, тематические ярмарочные павильоны и фотозоны, анимации и праздничные баннеры.

Когда состоится открытие главной городской елки и будет ли фейерверк?

Но какие бы ни были капризы у погоды, открытие главной городской елки запланировано на 29 декабря в 17 часов. Здесь пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь". На сцене выступят вокалисты и танцевальные коллективы.

Завершится мероприятие красочным салютом, который продлится не менее четырех минут. Начало в 18:00.

Работать новогодний городок будет до 14 января включительно. Утром 15 января его начнут разбирать и до конца дня обещают открыть движение для автомобилей.

А где еще будут работать новогодние городки в Барнауле и как их украсят?

Новогодние городки будут во всех районах города, а в некоторых даже не по одному.

Центральный район

Второй по значимости снежный городок будет на ул. Мало-Тобольской. Там тоже установят елку и две небольшие горки. Площадку сделают праздничной. На ней установят световой потолок, светодиодные цветы и фигуры животных, объемно-пространственные композиции "Снежная королева", "Олень", "Лебедь", "Дюймовочка и Принц", "Шары". Входы украсят световыми звездами, внутри площадки разместят 10 световых елей, а также появится цифровое обозначение года.

Увидеть всю эту красоту своими глазами можно будет 29 декабря – на этот день запланирован запуск площадки.

Еще одной площадкой Центрального района станет Дворец культуры "Южный". Здесь тоже построят снежный городок. В центре площади смонтируют праздничную ель со световым оформлением и ограждением, установят снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также площадь украсят световые конструкции: "Шар на ленте", большой "Шар-пещера", "Карета" и "Олени".

Индустриальный район

В Индустриальном районе тоже будут функционировать сразу два новогодних городка. Главной площадкой районной елки станет Парк спорта Алексея Смертина. На входе в него разместят праздничные баннеры, территорию украсят иллюминационными элементами и световыми фигурами животных. На аллее, ведущей к праздничной площадке, повесят светодиодные гирлянды, а на деревья – светодиодные сосульки.

Еще один снежный городок будет оборудован в микрорайоне Новосиликатный в сквере Победы (ул. Новосибирская, 16в). На площадке установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки, оленей, елей и саней.

Зимние горки в Индустриальном районе строить не будут.

Октябрьский район

Снежный городок Октябрьского района разместится на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии (между зданием на ул. Германа Титова, 9 и ул. Германа Титова). Здесь установят световые конструкции и елку.

Ленинский район

В Ленинском районе 12-метровую елку уже установили на площади Мира. До 20 декабря сделают две каркасные деревянные горки для детей. Площадку украшают арки, светодиодные фигуры "Сердце", "Ель малая", "Новогодняя игрушка – шар", "Снеговик", пять "Оленей", а также конструкция "Световой потолок".