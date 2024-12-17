Такой день. Студент-террорист и дети-сталинисты

О главных событиях Алтайского края за 17 декабря

17 декабря 2024, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

Спасатели помогли бригаде медиков в районе алтайского села Бобровка. Автомобиль скорой помощи застрял в сугробах.

В Барнауле у школы № 59 на улице Горно-Алтайской, 20, произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi ASX и Hyundai Matrix.

После столкновения мужчина, водитель Hyundai, закрылся в автомобиле и нанес себе серьезные увечья.

В Барнауле предъявили обвинение 20-летнему иностранному студенту. В 2023 году он размещал в соцсетях видео с деятельностью международной террористической организации и публично призывал к терроризму.

В Сети стали активно обсуждать "Сталинскую елку – 2025", прошедшую в "Сталин-центре" в Барнауле.

Мероприятие сопровождалось необычным сюжетом: участники праздника помогали прогнать отрицательного персонажа – "бармалея-либерала".

В Барнауле в частном жилом доме в Братском проезде произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Пожар ликвидировали на площади 15 "квадратов". В доме горели личные вещи.