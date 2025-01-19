Такой день. Святая вода, проруби, страшные ДТП
О главных событиях Алтайского края за 19 января
19 января 2025, 23:30, ИА Амител
Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.
В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала.
Барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Людей, захотевших искупаться, оказалось не слишком много, несмотря на выходной день.
"Народу немного для выходного дня, многие пришли просто набрать воду", – рассказала корреспондент amic.ru.
На трассе Барнаул – Новосибирск в ДТП погибли три человека. На автодороге Р-256 произошла авария с участием автомобилей Toyota Ipsum и Lifan.
50-летняя водитель Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lifan.
19 января около 11:14 на 280-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение трех автомобилей.
Водитель автомобиля Toyota Vitz, женщина 38 лет, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Hover под управлением мужчины 49 лет и Haval, за рулем которого находился мужчина 54 лет.
В результате аварии водитель Toyota Vitz и две ее пассажирки, 71 и 42 лет, погибли на месте до прибытия медиков.
Полицейские из Горняка задержали мужчину, обокравшего магазин. В правоохранительные органы обратился администратор магазина. О том, что там произошла кража, он узнал благодаря сигнализации и вскрытым дверям.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в магазин ночью, отжав пластиковые двери. Он похитил товар на сумму около 5 тысяч рублей.
"На эти деньги задержанный приобрел алкогольные напитки, сладости и нитриловые перчатки", – рассказали в ведомстве.
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