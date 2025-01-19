Такой день. Святая вода, проруби, страшные ДТП

О главных событиях Алтайского края за 19 января

19 января 2025, 23:30, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Крестный ход и чин великого освящения воды прошли в Барнауле. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил воду.

В 11:00 духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от монастыря до Речного вокзала.

Барнаульцы окунулись в проруби на Речном вокзале. Людей, захотевших искупаться, оказалось не слишком много, несмотря на выходной день.

"Народу немного для выходного дня, многие пришли просто набрать воду", – рассказала корреспондент amic.ru.

На трассе Барнаул – Новосибирск в ДТП погибли три человека. На автодороге Р-256 произошла авария с участием автомобилей Toyota Ipsum и Lifan.

50-летняя водитель Toyota, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lifan.

19 января около 11:14 на 280-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение трех автомобилей.

Водитель автомобиля Toyota Vitz, женщина 38 лет, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Hover под управлением мужчины 49 лет и Haval, за рулем которого находился мужчина 54 лет.

В результате аварии водитель Toyota Vitz и две ее пассажирки, 71 и 42 лет, погибли на месте до прибытия медиков.

Полицейские из Горняка задержали мужчину, обокравшего магазин. В правоохранительные органы обратился администратор магазина. О том, что там произошла кража, он узнал благодаря сигнализации и вскрытым дверям.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в магазин ночью, отжав пластиковые двери. Он похитил товар на сумму около 5 тысяч рублей.

"На эти деньги задержанный приобрел алкогольные напитки, сладости и нитриловые перчатки", – рассказали в ведомстве.