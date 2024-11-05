Такой день. Тест для определения рака и подготовка строителей к кризису

Главные новости в Алтайском крае 5 ноября

05 ноября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/130035

Строительная отрасль Алтайского края сжалась в ожидании очередного перелома. Высокие ипотечные ставки, дополнительные банковские комиссии, проектное финансирование – все это наряду с дорогими (очень) квартирами сведет продажи жилья практически к нулю. По мнению экспертов, это грозит тотальными последствиями: могут появиться дома-долгострои, компании начнут откладывать планируемые проекты и будут вынуждены сокращать штат. Ком проблем ударит и по производителям строительных материалов, которые также начнут терять в объемах. Что намерены предпринимать строители, чтобы спасти отрасль, – в материале amic.ru.

В Краснощековском районе на карьере Мурзинка-1 с начала 2024 года добыли 270 кг золота. Содержание золота на разрезе Мурзинка-1 менее двух граммов на тонну руды. Для извлечения драгоценного металла летом запустили новую фабрику. В 2023 году было добыто 419 кг золота 575-й пробы.

Ученые Алтайского края создали ресурс, который позволит определить риск заболевания раком слизистой оболочки рта.

Разработка позволит выявить заболевание на ранних стадиях. За основу взяли 45 факторов риска, которые могут влиять на развитие онкопатологий. Степень влияния каждого фактора установлена в сравнительном исследовании 300 здоровых жителей региона и 300 онкобольных.