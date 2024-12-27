Такой день. Трагичные последствия пожара и автобус-одиночка

О главных событиях Алтайского края за 27 декабря

27 декабря 2024, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

Дом многодетной семьи загорелся в алтайском поселке Подойниково. При пожаре погибла пятилетняя девочка.

Отец успел вынести из огня годовалую и трехлетнюю дочерей, а также четырехлетнего сына. Старшую дочь он не нашел из-за сильного задымления.

В Бийске 27 декабря на линию вышел только один автобус городского маршрута № 39.

Выяснилось, что этот автобус должен был работать "в одиночку". Однако о том, когда и как разрешится ситуация, не может сказать никто.

В Барнауле в пятницу примерно в 11:50 на Змеиногорском тракте произошло столкновение двух грузовиков.

Затор растянулся почти на три километра по направлению в центр города – от переулка Кауфмана (в районе улицы Ломоносова) до санатория "Обь".

В Барнауле потушили пожар в двухквартирном двухэтажном доме в проезде Чумышском.

"Пострадавших нет. В работе по тушению были задействованы 28 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн", – рассказали в ведомстве.

В Барнауле в девятиэтажном жилом доме на улице Горно-Алтайской произошел пожар.

Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда трех человек. Еще десять жителей сами вышли из горящего здания.