Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Алтайском крае
Отец успел вынести из огня троих младших детей
27 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Дом многодетной семьи загорелся в алтайском поселке Подойниково. При пожаре погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.
При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело пятилетней девочки. Отец успел вынести из огня годовалую и трехлетнюю дочерей, а также четырехлетнего сына. Старшую дочь он не нашел из-за сильного задымления.
Известно, что пожар произошел из-за печи.
"Как выяснил дознаватель ведомства, ранее по госпрограмме в доме был безвозмездно установлен пожарный извещатель. Играя с прибором, дети его сломали, но от родителей скрыли. Ночью от печи загорелась стена", – рассказали в МЧС.
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