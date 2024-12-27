Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Алтайском крае

Отец успел вынести из огня троих младших детей

27 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Дом многодетной семьи загорелся в алтайском поселке Подойниково. При пожаре погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело пятилетней девочки. Отец успел вынести из огня годовалую и трехлетнюю дочерей, а также четырехлетнего сына. Старшую дочь он не нашел из-за сильного задымления.

Известно, что пожар произошел из-за печи.