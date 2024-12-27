Два грузовика. Причину огромной пробки на Змеиногорском тракте назвали в ГАИ

В результате ДТП никто не пострадал

27 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

В Барнауле в пятницу, 27 декабря, примерно в 11:50 на Змеиногорском тракте произошло столкновение двух грузовиков, сообщает городская Госавтоинспекция.

Напомним, затор растянулся почти на три километра по направлению в центр города – от переулка Кауфмана (в районе улицы Ломоносова) до санатория "Обь".

"Водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF-105460, при движении по Змеиногорскому тракту от ул. Тихонова в сторону ул. Ломоносова не учел дорожные условия и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ-5490 под управлением водителя 1984 года рождения, движущегося в попутном направлении", – рассказали в полиции.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.