Такой день. Травмирование детей на горке и взрыв газа в Алейске

Главные новости в Алтайском крае 28 января

28 января 2024, 23:35, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/687662

Жители Алтайского края 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань.

Как рассказали в Калининградском планетарии, именно в этот день комета пролетит на максимально близком к Земле расстоянии – 74 миллиона километров, и увидеть ее смогут только жители северного полушария планеты.

Специалисты отметили, что в день сближения с планетой комета будет тускнее, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть через бинокль среднего размера.

В Бийске двое детей пострадали во время катания на горке. 28 января при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево.

В результате происшествия дети получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Взрыв газа произошел в частном доме в Алтайском крае.

Жители Алейска занесли в дом баллон, который пропускал газ, из-за чего произошел взрыв. Здание получило серьезные повреждения, двое человек, которые были внутри, с травмами попали в Алейскую ЦРБ. При этом на месте обошлось без пожара.