Взрыв газа произошел в доме в Алтайском крае

Баллон, который люди занесли в жилье, пропускал смесь

28 января 2024, 14:25, ИА Амител

Разрушенный дом / Фото: https://t.me/mchs_altkray

Взрыв газа произошел в частном доме в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Жители Алейска занесли в дом баллон, который пропускал газ, из-за чего произошел взрыв. Здание получило серьезные повреждения, двое человек, которые были внутри, с травмами попали в Алейскую ЦРБ. При этом на месте обошлось без пожара.