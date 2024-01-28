Взрыв газа произошел в доме в Алтайском крае
Баллон, который люди занесли в жилье, пропускал смесь
28 января 2024, 14:25, ИА Амител
Разрушенный дом / Фото: https://t.me/mchs_altkray
Взрыв газа произошел в частном доме в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Жители Алейска занесли в дом баллон, который пропускал газ, из-за чего произошел взрыв. Здание получило серьезные повреждения, двое человек, которые были внутри, с травмами попали в Алейскую ЦРБ. При этом на месте обошлось без пожара.
"Помните: газ – источник повышенной опасности! Если занести емкость с улицы, где баллон длительное время находился при низкой температуре, резкая смена температуры вызовет расширение газа и повысит риск утечки", – напомнили спасатели.
16:55:37 28-01-2024
А почему продают балон с утечкой, кто продал такой баллон тот и должен отвечать.