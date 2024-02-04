Такой день. Тревожные кнопки в скорой и дело об избиении подростков

Главные новости в Алтайском крае 4 февраля

04 февраля 2024, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/687662

В Алтайском крае врачей скорой помощи защитят от дебоширов тревожными кнопками.

В Рубцовске эксперимент уже провели и он оказался удачным, теперь его результаты распространят на барнаульские бригады, которые работают в том числе в Новоалтайске, в Павловском и Первомайском районах. Также тревожную кнопку получат 27 бригад в Бийске. Предполагается, что после нажатия на нее силовики приедут на место через 5-7 минут.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае. Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Жители одного из районов Славгорода пожаловались на проблему с канализацией.



По словам горожан, сточные воды вытекают из люка и заливают улицу и приусадебные участки.

Кроме того, вода подмывает дорогу в частном секторе. При этом решение проблемы постоянно откладывается.