Такой день. Тревожные кнопки в скорой и дело об избиении подростков
Главные новости в Алтайском крае 4 февраля
04 февраля 2024, 23:30, ИА Амител
В Алтайском крае врачей скорой помощи защитят от дебоширов тревожными кнопками.
В Рубцовске эксперимент уже провели и он оказался удачным, теперь его результаты распространят на барнаульские бригады, которые работают в том числе в Новоалтайске, в Павловском и Первомайском районах. Также тревожную кнопку получат 27 бригад в Бийске. Предполагается, что после нажатия на нее силовики приедут на место через 5-7 минут.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после избиения подростков в Алтайском крае. Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Жители одного из районов Славгорода пожаловались на проблему с канализацией.
По словам горожан, сточные воды вытекают из люка и заливают улицу и приусадебные участки.
Кроме того, вода подмывает дорогу в частном секторе. При этом решение проблемы постоянно откладывается.
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