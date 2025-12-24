Такой день. Трудности вызова такси и стоматологи, удаляющие здоровые зубы

О главных событиях региона за 24 декабря

24 декабря 2025, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прилетающие в Барнаул пассажиры все чаще сталкиваются с трудностями при вызове такси от аэропорта. Интернет работает плохо, а если его и удается "поймать", то машины от агрегаторов едут минимум по 20–30 минут, часто водители и вовсе отказываются от таких поездок. Таксисты, работающие непосредственно в аэропорту, просят за свои услуги по тысяче рублей с человека и сажают в авто по несколько пассажиров. На проблемы с вызовом такси от барнаульского аэропорта горожане жалуются уже несколько месяцев.

В Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Мужчина купил в этом магазине телевизор и водонагреватель, которые сломались в период гарантийного обслуживания. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.

В России пресечена деятельность сети частных стоматологических клиник, сотрудники которой обманом принуждали пациентов к ненужному дорогому лечению и кредитам. Как сообщает МВД по Удмуртской Республике, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении 17 человек. Задержания прошли в Барнауле, Ижевске, Москве и Набережных Челнах.