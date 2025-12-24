"Это странно". В Барнауле становится все труднее вызвать такси к аэропорту
Горожане ждут машину от агрегаторов по полчаса, а такси в самом аэропорту стоит слишком дорого
Прилетающие в Барнаул пассажиры все чаще сталкиваются с трудностями при вызове такси от аэропорта. Интернет работает плохо, а если его и удается "поймать", то машины от агрегаторов едут минимум по 20–30 минут, часто водители и вовсе отказываются от таких поездок. Таксисты, работающие непосредственно в аэропорту, просят за свои услуги по тысяче рублей с человека и сажают в авто по несколько пассажиров. Подробнее – в материале amic.ru.
"Так ехать невозможно"
На проблемы с вызовом такси от барнаульского аэропорта горожане жалуются уже несколько месяцев. Немногим в аэропорту вообще удается "поймать" интернет, чтобы открыть приложение и через него вызвать машину. А если к Сети все-таки получается подсоединиться, то водители агрегаторов "Яндекс" или "Максим" часто отказываются ехать до воздушной гавани, рассказывают пассажиры. Когда таксисты, наконец, принимают заказ, то ожидать подачу машины нужно около получаса, а то и дольше, отмечают барнаульцы.
«Такси от сервиса не дождаться – водители ехать в аэропорт либо отказываются, либо ждать их нужно очень долго. Раньше такого не было, а сейчас люди по полчаса стоят с чемоданами и на морозе. Да еще и цена стала выше», – рассказал один из горожан.
Агрегаторам есть и альтернатива – служба заказа такси в аэропорту, водители которой предлагают отвезти пассажира "здесь и сейчас". Однако эти таксисты берут по тысяче рублей с одного человека. Так, например, семья из трех человек должна заплатить за поездку от аэропорта до города три тысячи рублей.
«Несколько месяцев назад я прилетела в Барнаул, долго не могла вызвать такси через приложения, потому что были проблемы с интернетом. В итоге поехала на одной такой машине, отдала тысячу рублей за поездку. Со мной в автомобиль посадили еще несколько человек. Водитель поехал сначала в одно место, потом в другое. В итоге я вышла из машины и заказала нормальное такси, потому что так ехать невозможно», – отметила жительница Барнаула.
"Просто не берут заказ"
Корреспондент amic.ru Елизавета Линд на себе оценила ситуацию с подачей такси к аэропорту утром в будний день. По ее словам, прилетевших пассажиров сразу же встречают "местные" таксисты, которые предлагают уехать в город.
«У всех цена – тысяча рублей. Я спросила у женщины, которая стояла за стойкой: "Почему так дорого?" Она удивилась, сказала, что их таксисты два года ездят по такому прайсу, машина стоит рядом и уехать можно прямо сейчас, тогда как "Яндекс" или "Максим" ждать надо долго. Один из таксистов пояснил, что они платят аренду аэропорту, все обходится дорого – и страховка, и бензин, и техобслуживание. У них все официально оформлено», – рассказала Елизавета.
Цены на "Яндекс" и "Максим" меньше, но они, как и положено, зависят от спроса. Например, за несколько минут цена подачи машины к аэропорту у Елизаветы выросла почти на 200 рублей – с 453 рублей до 656 рублей. В итоге девушка уехала за последнюю цену. Однако проблема была вовсе не в стоимости, а в ожидании – Елизавета ждала машину на морозе 24 минуты.
«Вызываешь такси, а водители отказываются ехать в самый центр города. Потом кто-то находится, но в приложении указано, что человек приедет через полчаса. Водители, которые едут близко к аэропорту, просто не берут заказ. Это странно», – отметила Елизавета.
"Работать они не мешали"
В пресс-службе такси "Максим" проблемы с вызовом такси к аэропорту отрицают. По информации агрегатора, среднее время подачи автомобиля к аэропорту составляет девять минут, а не 20-30 минут, как говорят пассажиры. Процент невыполненных заказов до аэропорта и обратно был высокий летом, когда в городе наблюдались проблемы с интернетом, отметили в пресс-службе сервиса. Однако сейчас ситуация уже нормализировалась, утверждают там.
«Водители реже выполняли такие заказы, поскольку доехав до аэропорта и высадив пассажира, они уже не могли подключиться к приложению и взять новый заказ обратно в город. Сейчас ситуация пришла в норму, у нас хватает водителей, чтобы удовлетворить тот объем спроса на поездки, который существует», – отметили в сервисе.
При этом водители "Максима" неоднократно сообщали руководству, что возле аэропорта действительно стоят другие перевозчики, которые предлагают прилетевшим быстро уехать в город. Однако обычным таксистам такие "коллеги" "работать не мешали", подчеркнули в пресс-службе агрегатора.
В Минтрансе Алтайского края amic.ru ответили, что сотрудники ведомства провели мониторинг доступности легкового такси в барнаульский аэропорт, однако проблем с заказом такси так и не обнаружили.
При этом в ведомстве подчеркнули, что "принимают всевозможные меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности нелегальных перевозчиков". Так, в 2025 году работники министерства вместе с сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры провели три рейда, на которых выявили незаконную работу легкового такси, в том числе на территории аэропорта. В итоге к административной ответственности привлекли более 25 перевозчиков.
Что касается цен на поездки, в министерстве пояснили, что легковое такси работает по нерегулируемым тарифам и цены на поездки устанавливают сами перевозчики. Они меняются "в зависимости от времени суток и загруженности улично-дорожной сети", напомнили там.
По данным краевого Минтранса, сейчас в Алтайском крае действует 4226 перевозчиков. В региональных реестрах числится 32 службы заказа и более восьми тысяч транспортных средств.
Плоды правления
Гость (09:25:57 24-12-2025) Плоды правления... Плоды обнаглевших приаэропортных таксистов.
Мои история: прилетели, вызвали такси Максим, долго никто не принимал заявку, но потом парнишка молодой приехал. Пока грузились, к тему подошли местные бомбилы с угрозами: "ты зачем сюда приехал? Не боишься что тебе машину поцарапают?"
Думаю, поэтому туда сильно и не ездят простые таксисты.
Месяц назад ко мне по работе человек прилетал в Барнаул, через агрегаторы вызвать не смог, приаэропортный бомбила до центра города до гостиницы довез за 2500 руб.
Минтранс не видит бумажек для переводов по номеру телефона в каждой Газели. Не видят как водители прячут терминалы, не видят дырок в полу и антисанитарию.
Интересно кто им может помочь офтальмолог или прокурор?
Гость (09:34:47 24-12-2025) Минтранс не видит бумажек для переводов по номеру телефона в... В вокресенье в 27 маршрутке вообще наличку только принимал.
11:36:51 24-12-2025
Гость (09:52:04 24-12-2025) В вокресенье в 27 маршрутке вообще наличку только принимал.... Кто ж вам поверит, можете спросить у авторитетных органов. Нет такого в Барнауле
Аэропорт стрижет аренду с таксистов, но запустить свой рейсовый автобус жадность душит
12:58:02 24-12-2025
Гость (09:35:21 24-12-2025) Аэропорт стрижет аренду с таксистов, но запустить свой рейсо... Какую аренду, болезный?
13:17:08 24-12-2025
Гость (12:58:02 24-12-2025) Какую аренду, болезный?... Ну вы текст-то читали, здоровяк?
14:27:15 24-12-2025
Гость (13:17:08 24-12-2025) Ну вы текст-то читали, здоровяк?... И чего там про аренду, больной?
15:16:05 24-12-2025
Гость (14:27:15 24-12-2025) И чего там про аренду, больной?... ты совсем плох, обратись к врачу
19:34:58 24-12-2025
Гость (09:35:21 24-12-2025) Аэропорт стрижет аренду с таксистов, но запустить свой рейсо... скок там рейсов с утра? Сколько автобусов надо на самолет? А после 10 утра, чего автобусам и гражданам делать? Надо печать на отмененный билет поставить было - в 3 часа там даже свет не горел
Тема организации работы комфортного, регулярного и удобного общественного транспорта в аэропорт для городских властей по-видимому находится под запретом. Подобного издевательства над жителями и гостями города нет больше нигде
Ну, кому еще жалко таксистов, которые плакались на маленькие зарплаты? Своей хитрозадостью они только раздражение вызывают.
В октябре почти час не могли уехать из аэропорта. Раза 2 бегала в здание ловила интернет, муж с чемоданами мерз на ветру за шлагбаумом (тогда нельзя было подъехать ближе к вокзалу). Яндекс "приехал и где-то нас ждал", бегала по всем дорогам и перекресткам, не нашла машину с таким номером. В итоге сделала отказ по этой причине и перезаказала.
В ноябре был оформлен трансфер от Аэрофлота, такси приехало, несколько раз отзванивался, что ждет сразу у выхода, без проблем встретились.
Не реклама, но в следующий раз только так и поступлю.
Ну так отсутствие мобильного интернета - это наша с вами безопасность. Опять же, все готовы потерпеть, затянуть пояса и заплатить побольше. По крайней мере, так говорили года три назад. Почему-то уже не говорят, что странно.
Гость (09:48:52 24-12-2025) Ну так отсутствие мобильного интернета - это наша с вами без... Там еще про санкции на пользу говорили
17:24:07 24-12-2025
Гость (10:11:55 24-12-2025) Там еще про санкции на пользу говорили... А теперь пишут якобы из-за них газпрём не газифицирует Рубцовск. Только в счастливом далеко
вугрозами проколами колесызывайте такси город они стоят недалеко их и другиж брендированныж таксистов вытесняет зта гопота угрозами проколами колес тоже самое на жд и авто вокзале
Не далее как сегодня заказал через Яндекс Go из аэропорта в город в 7:15 утра. Уехал через 28 минут! Владивосток, Казань, Калининград, Москва, Питер подача максимум 4-5 минут (личный опыт 2025г.) За город стыдно
Администрация Барнаула, организуйте в аэропорт и от него нормальный регулярный автобусный маршрут (лучше экспресс) на приличном автобусе и проблема уйдёт. Всё таки краевая столица и , надеемся, скоро заработает здание нового терминала. Существующие маршруты 110 и 144 - это "пародия". Даже остановочного павильона нет
грефа на них нет!
Аэропортная мафия. Кто Дон Карлеоне?
Гость (10:24:23 24-12-2025) Администрация Барнаула, организуйте в аэропорт и от него нор... я прямо вижу автобус набитый пассажирами с их чемоданами. точно проблема уйдет? причем полгода-год назад заказы в аэропорт в такси чуть ли не драку забирали. порядок надо навести просто с местными "бомбилами", парковкой и с связью в аэропорту. ну и плюс пробки, таксисту взять заказ на утренние рейсы с Москвы (7.15, 8.45), например, с аэропорта в центр надо потратить часа полтора как минимум.
12:48:29 24-12-2025
Гость (10:50:22 24-12-2025) я прямо вижу автобус набитый пассажирами с их чемоданами. то... И я прямр вижу. Вышел из здания, у дверей большрй низкопольный автобус прямо к рейсу. Закинул чемодан, залез сам и через 20 минут по выделенке без пробок в центре. Всё удовольсьвие 80р.
18:46:39 30-12-2025
Гость (12:48:29 24-12-2025) И я прямр вижу. Вышел из здания, у дверей большрй низкополь... В Питере кстати так. 75 рублей. По карте подорожник 60 (короче как просто любой автобус)
Гость (10:50:22 24-12-2025) я прямо вижу автобус набитый пассажирами с их чемоданами. то... Хороших примеров - масса. Даже в соседнем Новосибирске - 111 автобус
13:24:51 24-12-2025
Гость (10:50:22 24-12-2025) я прямо вижу автобус набитый пассажирами с их чемоданами. то... График движения грамотно установить. С утра чаще. И автобус нормальный.
так неприятно, выходишь из терминала прилета и эти таксисты левые как крысы налетают со всех сторон.
13:11:28 24-12-2025
Гость (10:54:36 24-12-2025) так неприятно, выходишь из терминала прилета и эти таксисты ... Видимо таким и хотят видеть лицо столицы края люди, стоящие у руля города сегодня - с грязью и мусором у вокзалов, наглыми бомбилами, мерзкой по своей сути организацией работы общественного транспорта ...
Ходил раньше рейсовый автобус Аэровокзал- Аэропорт и проблем не было ...
15:26:45 24-12-2025
ППШариков (10:58:09 24-12-2025) Ходил раньше рейсовый автобус Аэровокзал- Аэропорт и проблем... напомни где в барнауле аэровокзал?
16:41:08 24-12-2025
Гость (15:26:45 24-12-2025) напомни где в барнауле аэровокзал?... Нет его уже (( Там шахматисты сидят.
Бываю частенько в аэропорту. Кошмар это мягко сказать. Уже который год все перекопали. Ни подъехать , не припарковаться все заставлено, контроля за порядком ноль. Хотя наш Барнаульский аэропорт один из самых дорогих в Стране для транзитных самолетов. Если бы была какая то оценка работе и обслуживанию, то это твердая 2с минусом.
Самый отвратительный аэропорт страны! По всем параметрам
А может журналисты Амик возьмут интервью у чиновников, отвечающих за ситуацию с аэропортом в городе? Вот и послушаем, как они решают проблемы?
Туристический кластер же!
Вообще-то подло так встречать приехавших. Все знают, что из-за беспилотников рейсы с западных от Барнаула направлений часто задерживаются. Люди измучены морально и физически, а здесь не успели въехать в город, их нагло грабят
Это продолжается уже много лет. Толстая тётка-решала мне как-то заявила с ухмылкой, что могу часами вызывать такси в аэропорт, всё равно никто не приедет. В октябре доехал в аэропорт за 500 рублей, по возвращению отдал до центра 1500 рублей. Вот так гостеприимно всех прилетающих встречает наш город. Чиновникам на это наплевать, их на персональных машинах привозят.
Автобусный маршрут должен быть коротким, например до конечных на Лазурной или С поляны.
Можно пустить троллейбус до Взлетной-Балтийской/Попова или та же СП или Докучаево.
Да и популярные длинные маршруты типа 20, 25, 35, 55 и др давно порубить пора.
Тогда реально можно будет доставку на выселки организовать до самой ночи
Дальше пересадка по направлению.
Гость (15:07:44 24-12-2025) Автобусный маршрут должен быть коротким, например до конечны... а дальше как добираться?на забитых маршрутках? короткий маршрут -это если до ближайшей станции метро. у нас нужен удобный и быстрый экспресс до ЖД вокзала
17:14:39 25-12-2025
Гость (15:37:59 24-12-2025) а дальше как добираться?на забитых маршрутках? короткий марш... С чемоданом с конечных в спальных районах легко можно уехать
Вызываешь такси, а водители отказываются ехать в самый центр города. Потом кто-то находится, но в приложении указано, что человек приедет через полчаса. Водители, которые едут близко к аэропорту, просто не берут заказ.
Администрация Барнаула, организуйте в аэропорт и от него нормальный регулярный автобусный маршрут (лучше экспресс) на приличном автобусе и проблема уйдёт.
А ведь администрации города почему-то выгодно ничего не делать. Да про их продажность уже говорить противно.
Из города в аэропорт такси то едут хотя бы?)
Стояла так в августе, без чемодана, с рюкзачком. В порт уехала на 144м, из центра ехала полтора часа, пока весь поселок осмотрели, но добралась, обратно интернета нет, не отследить, два автобуса где то боком проехали без посадки, был еще ремонт, непонятно где остановка. Потом 110й так же на проход. Люди пытались вызвать такси но связи не было и отменяли. Но в августе прошлась до павлика пешком в итоге, хоть и не спала полтора суток в связи с отменой рейсов. Боюсь узнать как на морозе