Горожане ждут машину от агрегаторов по полчаса, а такси в самом аэропорту стоит слишком дорого

24 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Машина такси / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Прилетающие в Барнаул пассажиры все чаще сталкиваются с трудностями при вызове такси от аэропорта. Интернет работает плохо, а если его и удается "поймать", то машины от агрегаторов едут минимум по 20–30 минут, часто водители и вовсе отказываются от таких поездок. Таксисты, работающие непосредственно в аэропорту, просят за свои услуги по тысяче рублей с человека и сажают в авто по несколько пассажиров. Подробнее – в материале amic.ru.

"Так ехать невозможно"

На проблемы с вызовом такси от барнаульского аэропорта горожане жалуются уже несколько месяцев. Немногим в аэропорту вообще удается "поймать" интернет, чтобы открыть приложение и через него вызвать машину. А если к Сети все-таки получается подсоединиться, то водители агрегаторов "Яндекс" или "Максим" часто отказываются ехать до воздушной гавани, рассказывают пассажиры. Когда таксисты, наконец, принимают заказ, то ожидать подачу машины нужно около получаса, а то и дольше, отмечают барнаульцы.

«Такси от сервиса не дождаться – водители ехать в аэропорт либо отказываются, либо ждать их нужно очень долго. Раньше такого не было, а сейчас люди по полчаса стоят с чемоданами и на морозе. Да еще и цена стала выше», – рассказал один из горожан.

Барнаульский аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Агрегаторам есть и альтернатива – служба заказа такси в аэропорту, водители которой предлагают отвезти пассажира "здесь и сейчас". Однако эти таксисты берут по тысяче рублей с одного человека. Так, например, семья из трех человек должна заплатить за поездку от аэропорта до города три тысячи рублей.

«Несколько месяцев назад я прилетела в Барнаул, долго не могла вызвать такси через приложения, потому что были проблемы с интернетом. В итоге поехала на одной такой машине, отдала тысячу рублей за поездку. Со мной в автомобиль посадили еще несколько человек. Водитель поехал сначала в одно место, потом в другое. В итоге я вышла из машины и заказала нормальное такси, потому что так ехать невозможно», – отметила жительница Барнаула.

"Просто не берут заказ"

Корреспондент amic.ru Елизавета Линд на себе оценила ситуацию с подачей такси к аэропорту утром в будний день. По ее словам, прилетевших пассажиров сразу же встречают "местные" таксисты, которые предлагают уехать в город.

«У всех цена – тысяча рублей. Я спросила у женщины, которая стояла за стойкой: "Почему так дорого?" Она удивилась, сказала, что их таксисты два года ездят по такому прайсу, машина стоит рядом и уехать можно прямо сейчас, тогда как "Яндекс" или "Максим" ждать надо долго. Один из таксистов пояснил, что они платят аренду аэропорту, все обходится дорого – и страховка, и бензин, и техобслуживание. У них все официально оформлено», – рассказала Елизавета.

Автомобиль такси / Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat

Цены на "Яндекс" и "Максим" меньше, но они, как и положено, зависят от спроса. Например, за несколько минут цена подачи машины к аэропорту у Елизаветы выросла почти на 200 рублей – с 453 рублей до 656 рублей. В итоге девушка уехала за последнюю цену. Однако проблема была вовсе не в стоимости, а в ожидании – Елизавета ждала машину на морозе 24 минуты.

«Вызываешь такси, а водители отказываются ехать в самый центр города. Потом кто-то находится, но в приложении указано, что человек приедет через полчаса. Водители, которые едут близко к аэропорту, просто не берут заказ. Это странно», – отметила Елизавета.

"Работать они не мешали"

В пресс-службе такси "Максим" проблемы с вызовом такси к аэропорту отрицают. По информации агрегатора, среднее время подачи автомобиля к аэропорту составляет девять минут, а не 20-30 минут, как говорят пассажиры. Процент невыполненных заказов до аэропорта и обратно был высокий летом, когда в городе наблюдались проблемы с интернетом, отметили в пресс-службе сервиса. Однако сейчас ситуация уже нормализировалась, утверждают там.

«Водители реже выполняли такие заказы, поскольку доехав до аэропорта и высадив пассажира, они уже не могли подключиться к приложению и взять новый заказ обратно в город. Сейчас ситуация пришла в норму, у нас хватает водителей, чтобы удовлетворить тот объем спроса на поездки, который существует», – отметили в сервисе.

При этом водители "Максима" неоднократно сообщали руководству, что возле аэропорта действительно стоят другие перевозчики, которые предлагают прилетевшим быстро уехать в город. Однако обычным таксистам такие "коллеги" "работать не мешали", подчеркнули в пресс-службе агрегатора.

Автомобиль такси / Фото: amic.ru

В Минтрансе Алтайского края amic.ru ответили, что сотрудники ведомства провели мониторинг доступности легкового такси в барнаульский аэропорт, однако проблем с заказом такси так и не обнаружили.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "принимают всевозможные меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности нелегальных перевозчиков". Так, в 2025 году работники министерства вместе с сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры провели три рейда, на которых выявили незаконную работу легкового такси, в том числе на территории аэропорта. В итоге к административной ответственности привлекли более 25 перевозчиков.

Что касается цен на поездки, в министерстве пояснили, что легковое такси работает по нерегулируемым тарифам и цены на поездки устанавливают сами перевозчики. Они меняются "в зависимости от времени суток и загруженности улично-дорожной сети", напомнили там.

По данным краевого Минтранса, сейчас в Алтайском крае действует 4226 перевозчиков. В региональных реестрах числится 32 службы заказа и более восьми тысяч транспортных средств.