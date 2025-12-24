Житель Камня-на-Оби разгромил магазин из-за отказа принять неисправную технику
Недовольный решением продавца, он разбил 12 телевизоров и повредил два холодильника, ущерб превысил 330 тысяч рублей
24 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
В Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.
Инцидент произошел в торговом зале. По информации Росгвардии, в ходе конфликта с персоналом мужчина начал крушить технику. До прибытия правоохранителей он успел разбить 12 телевизоров, повредить два холодильника и водонагреватель. Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой вневедомственной охраны, и группа Росгвардии задержала злоумышленника на месте преступления.
Как выяснилось, ранее мужчина купил в этом же магазине телевизор и водонагреватель, которые сломались в период гарантийного обслуживания. Покупатель попытался самостоятельно отремонтировать устройства, после чего решил вернуть их. Однако продавец отказался принимать технику, сославшись на нарушение правил гарантии – ремонт проводился не в авторизованном сервисном центре. Этот отказ и спровоцировал вспышку агрессии.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Мужчине может грозить уголовное наказание.
Нервы и нищета подходят к пределу терпения.. На приличного качества товара денег нет (пенсии и зарплаты не у всех приличные), кредиты только для мошенников и продавец денег не вернёт за испорченный товар. Хорошие новости обязательно будут.
11:25:29 24-12-2025
dok_СФ (10:58:30 24-12-2025) Нервы и нищета подходят к пределу терпения.. На приличного к... Какая глупость оправдывать неадекватов.
16:41:12 24-12-2025
Гость (11:25:29 24-12-2025) Какая глупость оправдывать неадекватов.... А разве речь о неадекватах, читаем и не думаем?
11:06:16 24-12-2025
Сейчас бытовая техника с выходом в интернет, а интернет отключили и техника не работает.
11:13:44 24-12-2025
Ой дурааак...
11:14:26 24-12-2025
Правильно поступил
11:31:08 24-12-2025
Гость (11:14:26 24-12-2025) Правильно поступил... Ну теперь оплатит ущерб, знать надо законы, нельзя самим ремонтировать, если товар на гарантии, если вам отказывают в гарантийном обеспечении без нарушений, то идете в суд и защищаете свои права, неадкват одним словом.
14:38:45 24-12-2025
Гость (11:31:08 24-12-2025) Ну теперь оплатит ущерб, знать надо законы, нельзя самим рем... А у него за душой ничего, он на последние брал бракованные телевизор и водонагреватель. Как говорится гол как сокол.
11:22:41 24-12-2025
Потребительский терроризм ))) Техника на гарантии, какая проблема ?
11:43:04 24-12-2025
ППШариков (11:22:41 24-12-2025) Потребительский терроризм ))) Техника на гарантии, какая про... Не пробовали в голову не только есть.
14:28:24 24-12-2025
Гость (11:43:04 24-12-2025) Не пробовали в голову не только есть.... Вам помогло ?
11:35:59 24-12-2025
Правильно сделал. Я бы тоже разгромил, в том числе лицо продавца.
11:45:25 24-12-2025
Гость (11:35:59 24-12-2025) Правильно сделал. Я бы тоже разгромил, в том числе лицо прод... Беда когда люди гордиться своей глупостью.
12:04:34 24-12-2025
Гость (11:35:59 24-12-2025) Правильно сделал. Я бы тоже разгромил, в том числе лицо прод... посмотрел твой профиль.
Ни чего ты не способен разгомить. Молча сиди
13:08:25 24-12-2025
По моему мнению, самые наглые и лживые продавцы в магазинах бытовой техники. Всячески стараются обмануть. Привозят товар изначально с дефектом. Если не принимаешь - это возврат, лишение бонусов или ещё чего. Не дают толком осмотреть предмет покупки при доставке, срываю сроки. В магазинах ДНС на Ленина и Эльдорадо в Пионере особенно протвные бабы, обманщицы.
13:13:37 24-12-2025
Тупость и ярость. Камень-на-Оби: история погромов XXI века.
13:35:29 24-12-2025
манагеры торгового зала быстро слиняли 8-)))))