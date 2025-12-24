Житель Камня-на-Оби разгромил магазин из-за отказа принять неисправную технику

Недовольный решением продавца, он разбил 12 телевизоров и повредил два холодильника, ущерб превысил 330 тысяч рублей

24 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

В Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.

Инцидент произошел в торговом зале. По информации Росгвардии, в ходе конфликта с персоналом мужчина начал крушить технику. До прибытия правоохранителей он успел разбить 12 телевизоров, повредить два холодильника и водонагреватель. Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой вневедомственной охраны, и группа Росгвардии задержала злоумышленника на месте преступления.

Как выяснилось, ранее мужчина купил в этом же магазине телевизор и водонагреватель, которые сломались в период гарантийного обслуживания. Покупатель попытался самостоятельно отремонтировать устройства, после чего решил вернуть их. Однако продавец отказался принимать технику, сославшись на нарушение правил гарантии – ремонт проводился не в авторизованном сервисном центре. Этот отказ и спровоцировал вспышку агрессии.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Мужчине может грозить уголовное наказание.