Такой день. Тюремный срок банде педофилов и спасение мальчика с крана в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 13 февраля

13 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 13 февраля спасли подростка, который проник на территорию стройплощадки на площади Баварина и залез на строительный кран. Первыми тревогу забили родители – школьник отправился на уроки, но на них не появился. Мать обратилась в полицию и к ней на помощь пришёл старший лейтенант Павел Матвеенко. Вместе они смогли дозвониться до ребёнка и узнали, что он застрял на кране.

Матвеенко не стал дожидаться спасателей и сам поднялся на конструкцию, где нашёл замёрзшего мальчика. Его он спустил в кабину машиниста, откуда их вызволили спасатели. Глава ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян заявил, что поощрит правоохранителя.

Мошенники на прошлой неделе взломали аккаунт главы одного из алтайских районов и просили через него деньги. Как рассказал руководитель ЦУР Евгений Нечепуренко, благодаря оперативным действиям удалось остановить злоумышленников. Информацию о взломе передали полицейским.

В Алтайском крае шестерых мужчин в возрасте от 32 до 62 лет признали виновными в насилии над несовершеннолетними детьми. "Банда педофилов" орудовала в Барнауле семь лет с 2013 по 2020 год.

Как установили суд и следствие, с 2013 по 2020 год в Барнауле местный житель знакомился с несовершеннолетними, входил к ним в доверие, а после насиловал. Поскольку потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, путём "уговоров и подкупа" он привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении подростков противоправные деяния.