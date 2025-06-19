Такой день. Учреждение новой должности и предложение поставить памятник Сталину
Главное за 19 июня
19 июня 2025, 23:52, ИА Амител
В Барнауле подрядная организация ООО "РОСТ" приступила ко втором этапу капитального ремонта планетария. Специалисты должны провести работы по устройству инженерных сетей, сети ливневой канализации и новой подпорной стенки.
В Алтайском крае утвердили положение о должности сервисного уполномоченного. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко.
Согласно указу, должность учредили для эффективной реализации социального стандарта: проектирования "решений жизненных ситуаций" и пилотной реализации этих полномочий.
Барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города. Но сначала коммунисты собираются спросить мнение жителей.
Жительница Рубцовска потеряла 565 тысяч рублей, поверив мошенникам. Женщине позвонила якобы сотрудница поликлиники и попросила назвать код из СМС для проверки данных, но та усомнилась и прекратила разговор.
Затем с рубцовчанкой связалась "сотрудница службы безопасности банка" и заявила о поступлении от ее имени двух кредитных заявок на 190 и 290 тысяч рублей, которые срочно нужно аннулировать и перевести сбережения на "безопасный счет".
В Бийске женщину осудили за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. В январе 2025 года сотрудник ДПС увидел, как горожанка перешла проезжую часть в неустановленном месте.
"Представился и разъяснил, что она неправильно перешла дорогу, и потребовал пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Подсудимая не согласилась с требованиями сотрудника ДПС и, не желая чтобы ее привлекли к административной ответственности, попыталась скрыться", – сообщает объединенная пресс-служба судов края.
05:31:49 20-06-2025
На Ползунова поставить, где репрессированных расстреливали для выполнения плана.
08:18:11 20-06-2025
На Ползунова уже сидит какой-то барин, там не пойдет. А вот на Сахорова - в самый раз, и проспект Социалистический в проспект Сталина переименовать.
08:34:53 20-06-2025
Асса (08:18:11 20-06-2025) На Ползунова уже сидит какой-то барин, там не пойдет. А вот ... Лучше Сахарова в Сталина
10:19:02 20-06-2025
Опять головы поднимают старцы-коммунисты, соскучились по твердой руке! У себя в огороде поставьте!