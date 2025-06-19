Такой день. Учреждение новой должности и предложение поставить памятник Сталину

Главное за 19 июня

19 июня 2025, 23:52, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле подрядная организация ООО "РОСТ" приступила ко втором этапу капитального ремонта планетария. Специалисты должны провести работы по устройству инженерных сетей, сети ливневой канализации и новой подпорной стенки.

В Алтайском крае утвердили положение о должности сервисного уполномоченного. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Согласно указу, должность учредили для эффективной реализации социального стандарта: проектирования "решений жизненных ситуаций" и пилотной реализации этих полномочий.

Барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города. Но сначала коммунисты собираются спросить мнение жителей.

Жительница Рубцовска потеряла 565 тысяч рублей, поверив мошенникам. Женщине позвонила якобы сотрудница поликлиники и попросила назвать код из СМС для проверки данных, но та усомнилась и прекратила разговор.

Затем с рубцовчанкой связалась "сотрудница службы безопасности банка" и заявила о поступлении от ее имени двух кредитных заявок на 190 и 290 тысяч рублей, которые срочно нужно аннулировать и перевести сбережения на "безопасный счет".

В Бийске женщину осудили за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. В январе 2025 года сотрудник ДПС увидел, как горожанка перешла проезжую часть в неустановленном месте.

"Представился и разъяснил, что она неправильно перешла дорогу, и потребовал пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Подсудимая не согласилась с требованиями сотрудника ДПС и, не желая чтобы ее привлекли к административной ответственности, попыталась скрыться", – сообщает объединенная пресс-служба судов края.