В Бийске женщина заставила полицейского за ней побегать, а потом подралась с ним
Таким образом она выразила свое несогласие с требованием проследовать в служебный автомобиль
19 июня 2025, 14:10, ИА Амител
В Бийске женщину осудили за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
В январе 2025 года сотрудник ДПС увидел, как горожанка перешла проезжую часть в неустановленном месте.
"Представился и разъяснил, что она неправильно перешла дорогу, и потребовал пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Подсудимая не согласилась с требованиями сотрудника ДПС и, не желая чтобы ее привлекли к административной ответственности, попыталась скрыться", – говорится в сообщении.
Полицейский догнал бийчанку и потребовал проследовать в служебный автомобиль. В ответ она два раза ударила правоохранителя по лицу и два раза в грудь.
"Подсудимая вину не признала полностью, от дачи показаний отказалась. Признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно", – сообщили в объединенной пресс-службе судов.
14:14:37 19-06-2025
симпатичная хоть?
15:01:34 19-06-2025
Musik (14:14:37 19-06-2025) симпатичная хоть?... Ну естественно, раз "потерпевший" ее в машину потащил)
16:51:26 19-06-2025
Musik (14:14:37 19-06-2025) симпатичная хоть?... Ну раз он за ней бегал- наверное симпатичная- даже приглашал в машину - но не получил взаимности.
17:02:31 19-06-2025
Гость (16:51:26 19-06-2025) Ну раз он за ней бегал- наверное симпатичная- даже приглашал... ах вот ведь получается оборотень какой...
14:18:03 19-06-2025
за светофор год условно????
17:07:24 19-06-2025
Гость (14:18:03 19-06-2025) за светофор год условно???? ... Я бы год реально дал таким дамочкам.
А адвоката который ее защищал лет 10 бы впоял.
Идиоты берут деньги и обещают что судимости не будет. На представителя власти руку подняла. Нужно было признавать вину, а не по адвокатам бегать.
14:42:20 19-06-2025
А ведь за такое нарушение терпила мог бы просто сделать устное замечание.
Но он раскрутил его до уголовного.
Вот как нужно работать !
15:34:04 19-06-2025
Гость (14:42:20 19-06-2025) А ведь за такое нарушение терпила мог бы просто сделать устн... ну, видимо он просто добряк - не стал боевым самбо ломать руку и через бедро хребтом на асфальт с прогибом.
18:04:09 19-06-2025
Гость (14:42:20 19-06-2025) А ведь за такое нарушение терпила мог бы просто сделать устн... Мог бы, если бы она не бегала и рученками не махала. Он терпила по вашему а она порядочная мурка?
16:14:45 19-06-2025
Вот это дисциплина в Бийске! Вот это закон и порядок! Всё начинается с мелочей! Полицейский на своем месте и не стал закрывать глаза. Может он ей жизнь спас в будущем. Наверняка сотрудник отличником был в БЮИ. Вот таких надо героями делать в мирной жизни, образцом для подражания в тылу!
16:48:12 19-06-2025
Гость (16:14:45 19-06-2025) Вот это дисциплина в Бийске! Вот это закон и порядок! Всё на... "Красный диплом" - не гарантирует наличие мозгов.
22:40:33 19-06-2025
У меня было два случая таких. Не там перешла. Что делать, прошла в машину. Составили протокол, на первый раз в году простили. Следующий раз тоже был один в году. Махать руками и в мыслях не было))
07:48:01 20-06-2025
условно --- гуманно, она сейчас расказывает как два раза в табло полицейскому зарядила и ей ничего за это не сделали. Условно дают при смягчающих, она оказалось беременной? У нас очень гуманный суд