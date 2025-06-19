В Бийске женщина заставила полицейского за ней побегать, а потом подралась с ним

Таким образом она выразила свое несогласие с требованием проследовать в служебный автомобиль

19 июня 2025, 14:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске женщину осудили за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В январе 2025 года сотрудник ДПС увидел, как горожанка перешла проезжую часть в неустановленном месте.

"Представился и разъяснил, что она неправильно перешла дорогу, и потребовал пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Подсудимая не согласилась с требованиями сотрудника ДПС и, не желая чтобы ее привлекли к административной ответственности, попыталась скрыться", – говорится в сообщении.

Полицейский догнал бийчанку и потребовал проследовать в служебный автомобиль. В ответ она два раза ударила правоохранителя по лицу и два раза в грудь.