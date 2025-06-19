Идеальным местом для установки монумента представители КПРФ считают улицу 65 лет Победы

19 июня 2025, 12:10, ИА Амител

Бюст Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города. Но сначала коммунисты собираются спросить мнение жителей. Об этом amic.ru сообщил пресс-секретарь крайкома КПРФ Юрий Красильников.

"В стране уже идет такая волна"

По словам Красильникова, с инициативой об установке памятника Сталину выступили коммунисты Индустриального района Барнаула. Улицу 65 лет Победы для монумента они считают самым "идеальным вариантом", так как там живет много людей и "есть много места".

"Это густонаселенный район. Мы уже присмотрели пару мест – там широкие улицы, газон. Уместно было бы поставить памятник именно на этой локации. К тому же Сталин ассоциируется с Победой, поэтому название улицы очень подходит. Пока инициатива идет с низов, от коммунистов Индустриального района, но на городском комитете уже выступающий был, удочку закинул, вроде положительно люди относятся. Но какого-то определенного решения пока нет", – отметил он.

Красильников в своем телеграм-канале уже опубликовал опрос, в котором спросил жителей города, как они относятся к идее установки памятника Сталину в Барнауле. Есть три варианта ответа: положительно, нейтрально и отрицательно. При этом коммунисты собираются запустить такое же голосование и на других платформах партии (например, в телеграм-канале КПРФ и в группе во "ВКонтакте"). Также они намерены спросить жителей Индустриального района, хотят ли они установки памятника Сталину в городе.

"Мы пока обсуждаем и смотрим, каково общественное мнение. Если много людей это обидит, мы откажемся от этой затеи. На наш взгляд, памятник нужен, потому что в стране уже идет такая волна – несколько памятников установили в разных городах. Сейчас будем обсуждать вопрос с городскими, краевыми коммунистами, пойдем опрашивать людей по улицам, как они к этому относятся", – пояснил Юрий Красильников.

Бюст Сталина/ Фото: amic.ru

"Клоунаду устроили"

При этом памятник Сталину – не то же самое, что "Сталин-центр", который открыли в Барнауле полтора года назад "Коммунисты России", подчеркнул пресс-секретарь крайкома КПРФ.

"Считаю, что "Коммунисты России" просто клоунаду устроили в "Сталин-центре", там от Сталина только название. Сталину нужно просто памятник поставить, и все. А вызов духов – это клоунада, я думаю", – прокомментировал Красильников.

Напомним, что открывшийся в Барнауле в конце 2023 года "Сталин-центр" прославился несколькими резонансными акциями, в том числе так называемым вызовом духа Сталина, который комроссы устроили на "Музейную ночь". В декабре 2024 года "Сталин-центр" отметил первый день рождения, а 6 марта 2025 года закрылся на реконструкцию. Его обещали открыть ко Дню Победы, однако этого так и не произошло. При этом барнаульские антисталинисты в марте агитировали за полное закрытие организации.

Кроме того, 25 июня в Центральном районном суде начнется процесс по делу главы "Сталин-центра", депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова. Он попал под следствие по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Ранее как раз Матасов в своем Telegram-канале предлагал установить в Барнауле памятник Иосифу Сталину к 80-летию Победы в ВОВ. Тогда он говорил, что "Сталин-центр" готов взять на себя часть расходов по изготовлению памятника. При этом в последние годы в России установили бюсты и памятники Иосифу Виссарионовичу сразу в нескольких городах: в Вологде, Улан-Удэ, Находке и других населенных пунктах. Также горельеф с изображением Сталина открыли в московском метро.