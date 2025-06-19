"Ассоциируется с Победой". Коммунисты предлагают установить памятник Сталину в Барнауле
Идеальным местом для установки монумента представители КПРФ считают улицу 65 лет Победы
19 июня 2025, 12:10, ИА Амител
Барнаульские представители КПРФ выступили за установку памятника "вождю народов", правителю СССР Иосифу Сталину. Они предлагают поставить монумент на ул. 65 лет Победы в Индустриальном районе города. Но сначала коммунисты собираются спросить мнение жителей. Об этом amic.ru сообщил пресс-секретарь крайкома КПРФ Юрий Красильников.
"В стране уже идет такая волна"
По словам Красильникова, с инициативой об установке памятника Сталину выступили коммунисты Индустриального района Барнаула. Улицу 65 лет Победы для монумента они считают самым "идеальным вариантом", так как там живет много людей и "есть много места".
"Это густонаселенный район. Мы уже присмотрели пару мест – там широкие улицы, газон. Уместно было бы поставить памятник именно на этой локации. К тому же Сталин ассоциируется с Победой, поэтому название улицы очень подходит. Пока инициатива идет с низов, от коммунистов Индустриального района, но на городском комитете уже выступающий был, удочку закинул, вроде положительно люди относятся. Но какого-то определенного решения пока нет", – отметил он.
Красильников в своем телеграм-канале уже опубликовал опрос, в котором спросил жителей города, как они относятся к идее установки памятника Сталину в Барнауле. Есть три варианта ответа: положительно, нейтрально и отрицательно. При этом коммунисты собираются запустить такое же голосование и на других платформах партии (например, в телеграм-канале КПРФ и в группе во "ВКонтакте"). Также они намерены спросить жителей Индустриального района, хотят ли они установки памятника Сталину в городе.
"Мы пока обсуждаем и смотрим, каково общественное мнение. Если много людей это обидит, мы откажемся от этой затеи. На наш взгляд, памятник нужен, потому что в стране уже идет такая волна – несколько памятников установили в разных городах. Сейчас будем обсуждать вопрос с городскими, краевыми коммунистами, пойдем опрашивать людей по улицам, как они к этому относятся", – пояснил Юрий Красильников.
"Клоунаду устроили"
При этом памятник Сталину – не то же самое, что "Сталин-центр", который открыли в Барнауле полтора года назад "Коммунисты России", подчеркнул пресс-секретарь крайкома КПРФ.
"Считаю, что "Коммунисты России" просто клоунаду устроили в "Сталин-центре", там от Сталина только название. Сталину нужно просто памятник поставить, и все. А вызов духов – это клоунада, я думаю", – прокомментировал Красильников.
Напомним, что открывшийся в Барнауле в конце 2023 года "Сталин-центр" прославился несколькими резонансными акциями, в том числе так называемым вызовом духа Сталина, который комроссы устроили на "Музейную ночь". В декабре 2024 года "Сталин-центр" отметил первый день рождения, а 6 марта 2025 года закрылся на реконструкцию. Его обещали открыть ко Дню Победы, однако этого так и не произошло. При этом барнаульские антисталинисты в марте агитировали за полное закрытие организации.
Кроме того, 25 июня в Центральном районном суде начнется процесс по делу главы "Сталин-центра", депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова. Он попал под следствие по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Ранее как раз Матасов в своем Telegram-канале предлагал установить в Барнауле памятник Иосифу Сталину к 80-летию Победы в ВОВ. Тогда он говорил, что "Сталин-центр" готов взять на себя часть расходов по изготовлению памятника. При этом в последние годы в России установили бюсты и памятники Иосифу Виссарионовичу сразу в нескольких городах: в Вологде, Улан-Удэ, Находке и других населенных пунктах. Также горельеф с изображением Сталина открыли в московском метро.
12:27:34 19-06-2025
Сосед по гаражу тоже бухает, поставил в уголочке бюст Сталина - никому больше не видно, красота.
12:34:58 19-06-2025
Гость (12:27:34 19-06-2025) Сосед по гаражу тоже бухает, поставил в уголочке бюст Сталин... немного торопится - но движение верное.
22:31:59 19-06-2025
Гость (12:27:34 19-06-2025) Сосед по гаражу тоже бухает, поставил в уголочке бюст Сталин... а у меня дома стоит, как оберег от всякой нечисти.
12:29:36 19-06-2025
Хорошая идея!
12:45:15 19-06-2025
А кроме победы во второй мировой войне,страна может ещё предложить поводы для гордости?Ни одного.
12:52:03 19-06-2025
Гость (12:45:15 19-06-2025) А кроме победы во второй мировой войне,страна может ещё пред... Вы историю почитайте
13:36:38 19-06-2025
Гость (12:52:03 19-06-2025) Вы историю почитайте... И?Ничего не изменилось.
13:42:41 19-06-2025
Гость (13:36:38 19-06-2025) И?Ничего не изменилось.... Плохо читаете.
13:54:32 19-06-2025
Гость (13:36:38 19-06-2025) И?Ничего не изменилось.... Так быстро почитали?
13:06:16 19-06-2025
Неправильный тезис. Победил не Сталин а народ. Начнем с этого.
13:34:16 19-06-2025
Гость (13:06:16 19-06-2025) Неправильный тезис. Победил не Сталин а народ. Начнем с этог... Ну да..Ну да...Народ выкопал берданки с гражданской, шашки и победил...Сталин бежит бывало за народом и кричит:"Не надо! Не губите их, мужики!", а народ своё гнет!!!
13:40:18 19-06-2025
Гость (13:06:16 19-06-2025) Неправильный тезис. Победил не Сталин а народ. Начнем с этог... если бы не Сталин, то народ бы ни чего не сделал!
организованное меньшинство всего победит не организованное большинство!!!
именно по этой схеме сегодня работает омон и росгвардия...!
а вы лично смогли бы организовать толпу!?...
13:27:53 19-06-2025
Гость (12:45:15 19-06-2025) А кроме победы во второй мировой войне,страна может ещё пред... Страну восстановил после гражданской. Электрификация, индустриализация, образование стало бесплатным...Регулярно цены снижали... Восстановление после ВОВ...Между прочим СССР первым отменил продуктовые карточки.
23:10:53 19-06-2025
Дюша (13:27:53 19-06-2025) Страну восстановил после гражданской. Электрификация, индуст...
Прямо лично он всё это сделал?
08:58:26 20-06-2025
Sic semper tyrannis (23:10:53 19-06-2025) Прямо лично он всё это сделал? ... Не смеши мои тапочки...Лично или нет, но под его руководством...В отличии от того, что уже 30 лет делает правительство России нашими руками: полностью развалили отечественную промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование...Даже денег своих нет...
13:45:25 19-06-2025
Гость (12:45:15 19-06-2025) А кроме победы во второй мировой войне,страна может ещё пред... Да и то, это Победа другой Страны.
22:34:39 19-06-2025
Гость (12:45:15 19-06-2025) А кроме победы во второй мировой войне,страна может ещё пред... идете в поисковик, ищите "Прилепин Письмо товарищу Сталину и внимательно запоминаете, чтобы не позориться принародно. лучше записать в склерозник.
12:55:14 19-06-2025
Лучше бы поставили памятник основателю г. Барнаула Акинфию Демидову!
13:36:53 19-06-2025
Гость (12:55:14 19-06-2025) Лучше бы поставили памятник основателю г. Барнаула Акинфию Д... Так пускай этим власти занимаются...Коммунисты то тут при чем?
14:45:51 19-06-2025
Дюша (13:36:53 19-06-2025) Так пускай этим власти занимаются...Коммунисты то тут при че... Действительно коммунисты уже давно не власть, так и не надо своих идолов адекватным людям насаждать.
15:05:28 19-06-2025
Гость (14:45:51 19-06-2025) Действительно коммунисты уже давно не власть, так и не надо ... Ну да...Надо остолыпевшего всем Столыпина везде пихать..."Сеятелей" всяких там...Вас никто молиться на этот памятник не просит. Ставят его не на месте Столба Демидовского...Ну коробит тебя - обойди другой стороной. Меня например церкви действующие коробят и что? Плюнул три раза через левое плечо и дальше пошел...
16:00:01 19-06-2025
Дюша (15:05:28 19-06-2025) Ну да...Надо остолыпевшего всем Столыпина везде пихать..."Се... Ну Шестеренка это тоже в чем-то правильный памятник. Памятник жертвам столыпинских репрессий. Но понятно, что место ему не там.
13:08:25 19-06-2025
Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погубил.
13:15:09 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... миллиарды - ГИНоводворская лично посчитала.
13:15:13 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... А Колю второго (Кровавого) в ранг святых возвели.
13:30:05 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... Ты жил в те времена? А люди плакали на его похоронах...
13:42:01 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... расколдуйтесь уже после чудесных 90-х!...
пора бы уже включить мозги!?...
13:46:43 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... Бандеровцев не спросили..
15:15:14 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... Лично написал 5 миллионов доносов!
22:35:55 19-06-2025
Игорь (13:08:25 19-06-2025) Сталин - это репрессии и ссылки, тирания. Сколько людей погу... и съел
13:09:39 19-06-2025
Да, а на открытие пригласить слегка осУжденного сталиниста Матасова.🤣
13:13:31 19-06-2025
Кхм... (13:09:39 19-06-2025) Да, а на открытие пригласить слегка осУжденного сталиниста М... ещё вроде не?
13:23:20 19-06-2025
а с репрессиями, насильными переселением и работой за пайку он у вас не ассоциируется?
один сталинист уже суда за свой партийный шахер-махер ждет, а ри есе его бы уже давно не судили, а шлепнули.
вам бы годков с пять при нем пожить, чтобы мозги на место встали
13:37:16 19-06-2025
Гость (13:23:20 19-06-2025) а с репрессиями, насильными переселением и работой за пайку ... нет не ассоциируется...
13:59:37 19-06-2025
Гость (13:23:20 19-06-2025) а с репрессиями, насильными переселением и работой за пайку ... А с чем у Вас ассоциируется жизнь в тот же период в США? С Великой депрессией, голодом, безработицей, репрессиями (преследованием коммунистов), переселениями (японцев), с расовым неравенством, не?
13:33:05 19-06-2025
Если человек умер - памятник ставят на кладбище, а не тащат статую в город.
А то сначала статую воткнут, а потом будут народ пачками в зиндан бросать, то за осквернение, то на неуважение, то за дискредитацию. Всё живое - в город. Всё мёртвое - на кладбище, там оно никому не мешает. Не надо тащить мёртвое в город.
13:46:28 19-06-2025
12 (13:33:05 19-06-2025) Если человек умер - памятник ставят на кладбище, а не тащат ... ну и фотографии своих несите на могилки, чё вы их дома-то держите!?
а памятник он так и называется от слова - ПАМЯТЬ, что бы массы помнили!!!...
13:48:10 19-06-2025
12 (13:33:05 19-06-2025) Если человек умер - памятник ставят на кладбище, а не тащат ... Ой, дурак! ...
13:44:44 19-06-2025
Идея, несомненно прекрасная. Но лучшее место по-моему на пл. Октября. Взамен убогой шестеренки, в память о ссыльных Столыпиным.
13:59:11 19-06-2025
Давайте начнем с того, что перестанем Мавзолей на 9 мая завешивать...
14:16:19 19-06-2025
сколько ж вас, пустоголовых, в комментариях.... вот уж точно - Россия, ты одурела!
14:19:41 19-06-2025
Что вы все так возбудились от памятника выдающемуся деятелю нашей страны? Памятник Осеменителю с девочкой-уродом есть ? Есть. Памятник колхознику- заочнику есть? Есть. Дворнику-есть. Памятник даже коту, лижущему свои бубенцы также имеется. Так на фоне всего этого гнусного безобразия чем может навредить памятник И.В.Сталину?
14:39:36 19-06-2025
«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание – как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны...... (с) И.В.Сталин
15:08:37 19-06-2025
СССР был создан для победы фашизма. Честь и хвала Советскому народу! Но как государство для мирной жизни никуда не годился! Ни одного нормального телевизора, магнитофон, обуви, мебели! Все лучшее из заграницы! Блат, подхалимство, парт номенклатура...
15:39:08 19-06-2025
Внимательный из Б (15:08:37 19-06-2025) СССР был создан для победы фашизма. Честь и хвала Советском... "СССР был создан для победы фашизма." - вы прям выдали. лет на пяток точно. ждите.
16:11:13 19-06-2025
Ну разве что еще для космоса. Космические телевизоры, ноутбуки, обувь, ложки, чашки, ложки, вилки... +400 градусов на солнце, -400 градусов в тени..
16:33:36 19-06-2025
"Ближе к сердцу кололи мы профили
Чтоб он слышал, как рвутся сердца." (с)
18:03:57 19-06-2025
Гость (16:33:36 19-06-2025) "Ближе к сердцу кололи мы профилиЧтоб он слышал, как рву... Высоцкий очень пострадал)
18:14:27 19-06-2025
Гость (16:33:36 19-06-2025) "Ближе к сердцу кололи мы профилиЧтоб он слышал, как рву... " А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас"
17:32:19 19-06-2025
Поставить памятник надо и Ежову и Берии и Сталину и другим "выдающимся " деятелям красного террора. Не путайте победу народа в ВОВ и Сталина, ошибки которого в начале войны стоило жизни миллионам советских людей. Именно Сталин проморгал начало войны, когда наши потери были самыми большими. Именно он арестовал 2/3 генералов, а новое военное руководство не смогло организовать активного сопротивления фашистам в 1941 году. Хотя на 22 июня у нас было в 2-2,5 раза больше танков, самолетов. А сколько человек попало в окружение - 2,2 млн только в 1941. За это надо ставить памятник? Победа далась нам тяжелыми потерями советского народа и только в конце войны Сталин чему-то научился, но слишком дорогой ценой.
19:24:37 19-06-2025
Гость (17:32:19 19-06-2025) Поставить памятник надо и Ежову и Берии и Сталину и другим ... И благодаря ленд-лизу.Без него даже с огромными потерями победы бы не было.Это даже сталин признавал.
06:30:11 20-06-2025
Гость (17:32:19 19-06-2025) Поставить памятник надо и Ежову и Берии и Сталину и другим ... На фоне того безумного дерьма, чем у на грод щедро унавожен, тем же Сеятелем и прочими поделками местных криворуких "умельцев", памятник Сталину может быть, хоть чуть-чуть разбавил бы это вакханалию скульптурного идиотизма...
18:41:29 19-06-2025
Это у либерастов Сталин ассоциируется с поражением, а не с Победой
. Но у тех все через...
22:10:17 19-06-2025
Гость (18:41:29 19-06-2025) Это у либерастов Сталин ассоциируется с поражением, а не с П... Приобретайте себе статУю в полный рост. И поставьте ее себе в квартиру. Можете даже алтарь соорудить. В своей квартире.
20:25:26 19-06-2025
Пока оценка личности Сталина не однозначна - ставить памятник - это создавать майдан, когда две стороны готовы на крайние жесткие высказывания и действия, которые могут вылиться на улицы. Нам нужен майдан?
09:04:10 20-06-2025
Гость (20:25:26 19-06-2025) Пока оценка личности Сталина не однозначна - ставить памятни... Майдан провоцируют не памятники, а наглость ворья у власти...
15:07:24 20-06-2025
Дюша (09:04:10 20-06-2025) Майдан провоцируют не памятники, а наглость ворья у власти..... Если придет крутой политик-тиран, он не за простых людей будет, а за богатых и за чиновников. Пиночет вам нужен? Или Садам Хусейн? Не надо делать из России - Северную Корею.
09:18:46 20-06-2025
Классовое отличие, кто есть кто (свой - чужой). Эксплуататор и Эксплуатируемый.
Олигарх - Эксплуататор.
Народ - Эксплуатируемый.
15:57:54 20-06-2025
Давайте не будем новый культ личности городить. Сталин и так увековечен в названии города Сталинград где были самые кровавые события Великой Отечественной войны.