В Алтайском крае учредили должность "сервисного" омбудсмена

Нового уполномоченного назначит губернатор

19 июня 2025, 11:42, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае утвердили положение о должности сервисного уполномоченного. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко. Документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Согласно указу, должность учредили для эффективной реализации социального стандарта: проектирования "решений жизненных ситуаций" и пилотной реализации этих полномочий. Жизненными ситуациями в документе называют "последовательность действий человека, основанную на его запросах и составляющую в совокупности путь человека от возникновения потребности до достижения ожидаемого целевого результата".

Исходя из документа, в задачи уполномоченного входит выявление ситуаций, которые вызывают у граждан проблемы. Также ему предстоит разработать соответствующие решения и участвовать в их воплощении в жизнь.

Нового специалиста назначит губернатор. Кроме того, "сервисный" омбудсмен войдет в состав Совета по улучшению жизни в Алтайском крае.

Институт сервисных уполномоченных – проект Агентства стратегических инициатив. Это некоммерческая организация, созданная правительством России. Согласно данным сайта АСИ, сервисный уполномоченный выступает "посредником" между государством и гражданином. В РФ первые сервисные уполномоченные начали работать в 2022 году.