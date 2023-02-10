Такой день. Угроза землетрясений на Алтае и трамвайное производство в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 10 февраля

10 февраля 2023, 23:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России в ближайшие пять лет могут произойти землетрясения из-за повышения сейсмической активности. Алтай оказался в списке регионов, в которых они возможны.

Жители Алтайского края рассказали amic.ru о начавшихся проверках подключённых к газу домов в регионе. По их словам, они стартовали сразу после обрушения многоэтажки в Новосибирске из-за взрыва газа 9 февраля.

В пресс-службе Минстроя Алтайского края пояснили, что пока ведомство ограничивается лишь плановыми проверками. То есть эти мероприятия были намечены заранее, ещё до взрыва в Новосибирске.

Масштабная стройка скоро развернётся на площади Сахарова в центре Барнаула: здесь начнут возводить крупный ЖК. Проект комплекса приняли на градсовете 3 февраля. Большинство членов комиссии эскизы поддержали, отметив, что с точки зрения градостроительства представленные решения идеальны. Теперь девелопер может готовить рабочую (техническую) документацию и получать разрешение на строительство дома. Чем будущий комплекс отличается от других ЖК, как инвестор намерен решать "дорожный" вопрос и какие задачи ставит застройщик при реализации проекта, amic.ru рассказал гендиректор компании "Домстрой-Барнаул22" Андрей Козлов.

Барнаульские инвесторы презентовали проект создания предприятия по производству и сборке трамваев. Проект представил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин на совещании с участием главы города Вячеслава Франка, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Для создания предприятия есть необходимые производственные площадки, проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев. Также участникам совещания представили эскизы тестового трамвайного вагона, в том числе предполагаемый внешний вид.

Парк 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" уже давно является мечтой жителей Индустриального района. Полноценной территории тихого отдыха у них нет: парк "Лесная сказка" – скорее, зона аттракционов. Между тем участок за ТЦ уже давно дикий пустырь с большим оврагом. Парк на этом месте планировали разбить ещё во времена СССР, но проект в жизнь так и не воплотили. Сейчас инициативные жители сами пытаются разработать концепцию будущей зелёной зоны, чтобы выйти с этим проектом к властям и таким образом сделать городу подарок в честь грядущего юбилея. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, сложно ли построить парк 300-летия Барнаула, насколько это дорого и придётся ли для этого засыпать огромный овраг.