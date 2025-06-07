Такой день. Устранение коммунальной аварии в Барнауле и обрушение потолка в жилом доме

Главное за 7 июня

07 июня 2025, 23:05, ИА Амител

Фото: ardi fitri / unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Его проведут в том числе и на Алтае.

В Барнауле устранили коммунальную аварию по ул. Малахова, 136, из-за которого с вечера 5 июня в ряде домов не было холодной воды. Специалисты работали в круглосуточном режиме.

Ремонт трамвайных путей на проспекте Красноармейском в Барнауле выполнили уже на 40%. Завершить работы планируют до 23 июня.

В Мамонтовском районе горела сухая трава рядом с конной фермой. Предположительно, причиной возгорания стал заискривший трансформатор.

В Барнауле по ул. Карагандинской, 9, в одной из квартир обрушился потолок. Прокуратура проводит проверку.