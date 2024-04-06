Такой день. Увеличение поставок воды в магазины Барнаула и эвакуация из "Ленты"

Главное за 6 апреля

06 апреля 2024, 23:00, ИА Амител

Вечернее небо / Фото: unsplash.com

Торговые сети в три-пять раз увеличили поставки воды в пятилитровых бутылках в магазины Барнаула. Власти утверждают, что нехватки воды в торговых точках не обнаружили.

В Барнауле в гипермаркете "Ленте" на Павловском тракте сработала пожарная сигнализация. Люди были своевременно эвакуированы, однако задымления прибывшие спасатели не обнаружили.

По данным МЧС России, в Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега в 42 населенных пунктах остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка. В то же время освободились от воды уже 379 домов и 470 участков.

В Барнауле на случай борьбы с последствиями возможного подтопления мобилизовали 565 человек и 246 единиц спецтехники. Пока что подтопленных жилых домов и социально значимых объектов в городе нет.

В Барнауле вновь заработал парк культуры и отдыха "Центральный". Он был закрыт с 26 марта из-за таяния снега и льда на катке.