В Барнауле на случай подтопления мобилизовали 565 человек и 246 спецмашин

По словам Владимира Драчева, сейчас в городе подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет

06 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Лужи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на случай борьбы с последствиями возможного подтопления мобилизовали 565 человек и 246 единиц спецтехники. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании в мэрии по паводковой ситуации.

По его данным, всего с начала паводка диспетчерские службы Барнаула получили 350 обращений. Причем пик пришелся на 27-30 марта — 231 заявка.

"По состоянию на 5 апреля все ранее поступившие заявки от населения отработаны, подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет. На контроле остается проведение работ по откачке воды по улице Тепличный комбинат в селе Лебяжье, в поселке Центральном, с кладбища в поселке Черницк", — отметил он.

Также Драчев рассказал, что 4 апреля в Барнауле подтопило проезжую часть под железнодорожным мостом на улице Кутузова. Впоследствии специалисты стаблизировали уровень воды.

Сейчас мониторят уровень воды в Барнаулке и в озере Комсомольском совместно с администрацией Павловского района. А в связи с подъемом уровня воды в Оби до 357 см и его приростом решили перекрыть запорное устройство защитной насыпи в микрорайоне Ильича. Кроме того, делают защитный вал для предотвращения подтопления дороги на улице Краевой и организовали круглосуточный мониторинг воды в Борзовой Заимке.