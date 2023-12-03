Такой день. Ветер, опасный для школьников, и отмена праздника из-за погоды

Главные новости в Алтайском крае 3 декабря

03 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дома для работников бюджетной сферы начали проектировать в Алтайском крае.

Обеспечить жильем специалистов, которые переезжают в деревни, предложил губернатор региона Виктор Томенко. Строительство таких домов может быть включено в федеральную адресную инвестиционную программу.

Отмечается, что региональные власти не стали дожидаться ответа от Минстроя и самостоятельно выделили на реализацию проекта 25 миллионов рублей из бюджета.

Барнаульский парк "Центральный" не открылся после ремонта 3 декабря 2023 года. Ворота парка для всех барнаульцев должны были отворить в честь фестиваля "Алтайская зимовка", однако мероприятие отменили из-за непогоды. Об этом amic.ru сообщили в "Алтайтурцентре".

Родителям барнаульских школьников разослали оповещения о том, как вести себя в период непогоды. В ближайшие дни на город обрушится сильный ветер.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим 4 декабря особое внимание уделить доставке детей в образовательную организацию и из нее. Просим соблюдать меры предосторожности и сопровождать детей", – сказано в сообщении.

Также родителям напомнили, что в период непогоды они могут сами принимать решение о том, отправлять ли детей на уроки.