Родители барнаульских школьников из-за непогоды могут оставить детей дома

Взрослых просят проследить за безопасностью детей на пути к месту учебы

03 декабря 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Родителям барнаульских школьников разослали оповещения о том, как вести себя в период непогоды. В ближайшие дни на город обрушится сильный ветер.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим 4 декабря особое внимание уделить доставке детей в образовательную организацию и из нее. Просим соблюдать меры предосторожности и сопровождать детей", – сказано в рассылаемом сообщении.

Также родителям напомнили, что в период непогоды они могут сами принимать решение о том, отправлять ли детей на уроки.

Напомним, что на ближайшие дни специалисты регионального Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.