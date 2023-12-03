Двух человек эвакуировали во время пожара в Барнауле

Еще пятеро жильцов дома смогли выбраться на улицу сами

03 декабря 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел накануне в доме по улице Георгиева в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

В подъезде многоэтажки загорелся электрощиток, произошло задымление. Двух человек спасатели эвакуировали из ближайших квартир, еще пятеро смогли выбраться на улицу самостоятельно.

Возгорание ликвидировали, его площадь составила не более одного квадратного метра. На месте работали 11 человек и две единицы техники.

Причины возникновения пожара специалистам предстоит уточнить.