Двух человек эвакуировали во время пожара в Барнауле
Еще пятеро жильцов дома смогли выбраться на улицу сами
03 декабря 2023, 13:02, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел накануне в доме по улице Георгиева в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
В подъезде многоэтажки загорелся электрощиток, произошло задымление. Двух человек спасатели эвакуировали из ближайших квартир, еще пятеро смогли выбраться на улицу самостоятельно.
Возгорание ликвидировали, его площадь составила не более одного квадратного метра. На месте работали 11 человек и две единицы техники.
Причины возникновения пожара специалистам предстоит уточнить.
13:37:24 03-12-2023
В квартирах на одной площадке одновременно включают мощные бытовые приборы. Чтобы такое поменьше случалось надо поддерживать связь с соседками и разъяснять им губительность недопонимания.
15:40:08 03-12-2023
Гость (13:37:24 03-12-2023) В квартирах на одной площадке одновременно включают мощные б... Квартиры на одной площадке многоэтажки, как правило, записаны от разных фаз. Делайте выводы...
15:30:04 03-12-2023
Ага обьяснишь им... Черта с два
10:55:12 04-12-2023
Беда,а в каком доме, адрес то какой?