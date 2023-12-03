Парк "Центральный" должен был открыться после ремонта 3 декабря 2023 года

03 декабря 2023, 14:02, Антон Дегтярев

Парк "Центральный" / Фото: amic.ru

Барнаульский парк "Центральный" не открылся после ремонта 3 декабря 2023 года. Ворота парка для всех барнаульцев должны были отворить в честь фестиваля "Алтайская зимовка", однако мероприятие отменили из-за непогоды. Об этом amic.ru сообщили в "Алтайтурцентре".

Почему отменили фестиваль?

В "Алтайтурцентре" рассказали, что фестиваля в "Центральном" 3 декабря не будет из-за шквалистого ветра.

"Из-за непогоды и шквалистого ветра в целях безопасности посетителей мы решили пока не проводить фестиваль в парке "Центральный". Пока решается, полная это отмена или перенос. Все станет ясно позднее, сейчас вопрос обговаривается", – пояснили в "Алтайтурцентре".

Когда теперь откроется "Центральный"?

В парке "Центральный" amic.ru сообщили, что пока открывать парк они не будут. Если "Алтайская зимовка" в "Центральном" так и не состоится, то событие приурочат к открытию катка в парке, сообщила директор общественного пространства Вера Браженс. Когда именно в "Центральном" зальют каток, пока неизвестно, сказала она. По словам руководителя парка, это должно случиться, "когда позволит погода".

Напомним, что парк "Центральный" должен был стать основной площадкой "Алтайской зимовки – 2023". Там должна была пройти концертная программа, для гостей готовили анимационную зону и продажу сувенирной продукции.

Как преобразился парк?

Парк откроется после реконструкции, которая длилась с мая 2023 года. За это время в нем отремонтировали центральную аллею, построили новые дорожки из плитки, провели новое освещение, установили обновленные скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, качели, малые архитектурные формы, парковые диваны, занимались благоустройством детской площадки и высадкой деревьев. Но главным мероприятием стала реконструкция фонтана, который сделали пешеходным.

В этом году в парке "Центральный" планируется поставить елку, также там хотят сделать каток. Увидеть, как выглядит парк после ремонта, можно здесь.

Что за непогода будет в крае?

В Алтайском крае днем 3 декабря и сутки 4 декабря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и гололед. В Барнауле ожидается +2...+4 градуса, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра при усилениях – до 20 м/c.