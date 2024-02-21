Такой день. Возможная гибель озимых на Алтае и скандал из-за тараканов в многоэтажке

О главных событиях Алтайского края за 21 февраля

21 февраля 2024, 23:52, ИА Амител

Заснеженные горы / Фото: unsplash.com

Озимые посевы в Алтайском крае могут погибнуть из-за малоснежной зимы с температурными перепадами. Из-за дождливой осени они переросли и не смогли достаточно закалиться. Дефицит снега и морозы усугубили ситуацию.

В Барнауле онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году пройдет в марте и апреле этого года, жителям на выбор предложат 37 территорий. В этом году в проведении голосования будут активно помогать волонтеры, набор которых продолжается в настоящее время. Главные их цели: сообщать жителям о возможности участия в голосовании и рассказывать о территориях, за которые можно отдать голос.

Скандал в барнаульской многоэтажке, связанный с грязью и тараканами в одной из квартир, обсудили на Первом канале. В передачу "Мужское / Женское" обратились соседи многодетной матери. По их словам, женщина развела у себя дома бардак и совсем не следит за четырьмя детьми. А насекомые из ее жилища уже расползаются по соседним квартирам. Жильцы считают, что мать подвергает детей огромной опасности.

Рассказываем, что известно об этой истории и почему женщина считает, что справляется со своими обязанностями.

Барнаульская кофейня "Йель" на проспекте Ленина, 42, снова открылась для посетителей 20 февраля. Кафе закрывали на 90 дней, после того как в ноябре 2023 года там отравились 12 человек. Фотокорреспондент amic.ru посмотрела, как выглядит обновленный "Йель".