Такой день. Встреча Мизулиной с барнаульской молодежью и потоп на улице Попова
О главных событиях Алтайского края за 16 февраля
17 февраля 2025, 00:17, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась со студентами и школьниками Барнаула в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Она рассказала молодым людям о безопасности в Сети и ответила на их вопросы.
На территории частного домовладения в Камне-на-Оби вспыхнул пожар. Огонь охватил надворную постройку на площади около 50 квадратных метров.
Во время тушения спасатели эвакуировали шесть газовых баллонов, не дав огню распространиться. Пожар ликвидировали десять специалистов и три автоцистерны.
В районе железнодорожной станции Калманка грузовой поезд насмерть сбил женщину. Пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.
Машинист, заметив пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
"От полученных травм женщина скончалась на месте", – рассказали в транспортной полиции Сибири.
В Барнауле на улице Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.
Специалисты пообещали устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, убрать наледь.
"Ориентировочное время завершения работ – 17 февраля", – уточнили в водоканале.
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