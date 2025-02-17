Такой день. Встреча Мизулиной с барнаульской молодежью и потоп на улице Попова

О главных событиях Алтайского края за 16 февраля

17 февраля 2025, 00:17, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась со студентами и школьниками Барнаула в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Она рассказала молодым людям о безопасности в Сети и ответила на их вопросы.

На территории частного домовладения в Камне-на-Оби вспыхнул пожар. Огонь охватил надворную постройку на площади около 50 квадратных метров.

Во время тушения спасатели эвакуировали шесть газовых баллонов, не дав огню распространиться. Пожар ликвидировали десять специалистов и три автоцистерны.

В районе железнодорожной станции Калманка грузовой поезд насмерть сбил женщину. Пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Машинист, заметив пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

"От полученных травм женщина скончалась на месте", – рассказали в транспортной полиции Сибири.

В Барнауле на улице Попова, 91, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Из-за аварии вода обильно хлынула на дороги.

Специалисты пообещали устранить повреждение водопровода и последствия выхода воды, убрать наледь.

"Ориентировочное время завершения работ – 17 февраля", – уточнили в водоканале.