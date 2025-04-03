Такой день. Взрывы на реке Чумыш и три волны фейков

О главных событиях Алтайского края за 3 апреля

03 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

В Алтайском крае на реке Чумыш подорвали лед для защиты населенных пунктов от весеннего паводка.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения РВСН сделали несколько точных подрывов льда с помощью 100 кг тротила.

В Камне-на-Оби школьник перевел мошенникам деньги родителей ради бонусов в онлайн-игре. С ребенком связался незнакомец и предложил стать обладателем внутриигровой валюты. Для этого мужчина попросил мальчика взять телефон матери, зайти в личный кабинет мобильного банка и сфотографировать его.

После того как ребенок выполнил все требуемые манипуляции, деньги со счетов женщины пропали.

В Алтайском крае полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который вечером 2 апреля после ссоры выбежал из квартиры и пропал.

Сначала женщина безуспешно пыталась найти сына самостоятельно, но в итоге обратилась в полицию. Правоохранители немедленно организовали поиски, в которых участвовало более 50 человек: уголовный розыск, участковые, наряды ППС, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и кинологи. Помогали искать ребенка и волонтеры.

В Алтайском крае за сутки отразили три волны провокаций, связанных с оборонной промышленностью и спецоперацией.

В Рубцовске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Площадь возгорания составила порядка 12 "квадратов". Горели вещи и мебель в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На месте работали десять спасателей на четырех единицах техники.