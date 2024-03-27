Такой день. Задержание тюремщика в Барнауле и возможный новый вице-мэр

О главных событиях Алтайского края за 27 марта

27 марта 2024, 23:45, ИА Амител

Закат весной / Фото: unsplash.com

Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России региона задержали за взятку заместителя начальника по производственной части ФКУ ИК-3 подполковника внутренней службы.

Следователи отдела по Индустриальному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу.

Одним из посетителей "Крокус Сити Холл", где из-за теракта погибли, по последним данным, 139 человек, стал учитель математики из Алтайского края. В тот день мужчина вместе с женой и дочкой пришел послушать группу "Пикник". В беседе с amic.ru он рассказал, как действовали террористы, почему часть зрителей отказывалась покидать здание и как им удалось спастись.

Новым вице-мэром Барнаула может стать глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин. Официально назначение может состояться уже на следующей неделе.

Потепление пришло в Алтайский край и принесло жителям реки неприятностей. В Барнауле как в центре, так и на Павловском тракте в районе новостроек образовались целые моря. Из-за активного таяния снега также закрыт парк "Центральный".

В Алтайском крае перекрыли движение по части автодороги К-26 Горняк — Рубцовск из-за подтопления талыми водами. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, речь идет об участке с 15 км + 300 м до 15 км + 500 м.