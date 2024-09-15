Такой день. Задержка рейса в Сочи и смертельная авария на трассе

Главные новости в Алтайском крае 15 сентября

15 сентября 2024, 23:33, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/360

Рейс из Барнаула в Сочи задержали как минимум на два часа из-за тумана. По предварительным данным, борт ушел в аэропорт Толмачево.

26-летний молодой человек насмерть разбился в Волчихинском районе Алтайского края.

Авария произошла на трассе Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ-211440 со стороны села Селиверстово в направлении села Солоновка. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Это произошло на Трактовой, 49а. Отмечается, что мужчина хотел забраться именно на вершину и не собирался прыгать.