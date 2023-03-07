Такой день. Загадочное задержание и гибель сына экс-начальника управления спорта

Главные новости в Алтайском крае 7 марта

07 марта 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эскизы проекта парка "Центральный", который отремонтируют в 2023 году, представили на сайте мэрии Барнаула. Зону благоустроят по программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Полицейские провели задержание во дворе дома по адресу Глушкова, 7. Кого именно ловили – неизвестно.

Под окнами многоэтажки заметили машину ППС, а рядом с ней на земле касками были закрыты разные подозрительные предметы.

В патрульной машине вместе с сотрудниками сидел задержанный.

В зоне специальной военной операции погиб сын бывшего начальника управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елены Лебедевой.

22-летний Артём Лебедев погиб 2 марта под Кременной в ЛНР. Он был добровольцем в 4-й бригаде НМ ЛНР.