Такой день. Замедление работы Telegram и попытка поджога железнодорожного оборудования

О главных событиях за 10 февраля

10 февраля 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. 18‑летняя жительница Бийска попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно‑Сибирской железной дороги. По данным правоохранителей, девушка искала подработку в мессенджере. Собеседник поручил ей вывести из строя оборудование, отвечающее за регулирование и безопасность движения поездов.

Действия были замечены работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, которые оперативно пресекли попытку поджога.

Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой. Помимо ограничений, Telegram грозят административные штрафы на общую сумму 64 миллиона рублей по восьми протоколам.

В Алтайском крае выявлен 13-й с начала 2026 года очаг бешенства. Новый случай заболевания зафиксирован в Калманском районе — на ферме ООО "Агро-Восточный". Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от очага инфекции. Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных и утилизации инфицированных туш.