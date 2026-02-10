На Алтае девушка попыталась поджечь железнодорожное оборудование по указке "следователя"

Жительница Бийска искала в мессенджере работу и согласилась на предложение неизвестного

10 февраля 2026, 14:48, ИА Амител

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. 18‑летняя жительница Бийска попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно‑Сибирской железной дороги. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири.

По данным правоохранителей, девушка искала подработку в мессенджере и откликнулась на подозрительное предложение неизвестного. Собеседник, представившийся следователем, поручил ей вывести из строя оборудование, отвечающее за регулирование и безопасность движения поездов.

Следуя инструкциям куратора, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и ночью прибыла на железнодорожный участок. Там она приступила к исполнению задания — попыталась поджечь релейный шкаф.

«Однако ее действия были замечены работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, которые оперативно пресекли попытку поджога. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. По решению суда ее взяли под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе личность куратора и каналы коммуникации, через которые он выходил на свою жертву.

