На Алтае девушка попыталась поджечь железнодорожное оборудование по указке "следователя"
Жительница Бийска искала в мессенджере работу и согласилась на предложение неизвестного
10 февраля 2026, 14:48, ИА Амител
В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. 18‑летняя жительница Бийска попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно‑Сибирской железной дороги. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири.
По данным правоохранителей, девушка искала подработку в мессенджере и откликнулась на подозрительное предложение неизвестного. Собеседник, представившийся следователем, поручил ей вывести из строя оборудование, отвечающее за регулирование и безопасность движения поездов.
Следуя инструкциям куратора, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и ночью прибыла на железнодорожный участок. Там она приступила к исполнению задания — попыталась поджечь релейный шкаф.
«Однако ее действия были замечены работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, которые оперативно пресекли попытку поджога. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. По решению суда ее взяли под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе личность куратора и каналы коммуникации, через которые он выходил на свою жертву.
Ранее жительница Барнаула под предлогом "медосмотра" совершила два теракта. Курировали девушку мошенники.
14:54:10 10-02-2026
Совсем без мозгов что ли.
15:03:42 10-02-2026
Это предатели. Следователь сказал и она подожгла. Она же уверена, что именно следователи дают такую работу. И зачем хохлам какой-то ящик, пусть даже ( о, Господи) релейный? А чтобы показать как много предателей, готовых на любую тупость ради денег или "работы" и как легко ими манипулировать. Все они всё понимают, начиная с Долиной, заканчивая вот этой тупней. Но пусть на Украине этому не радуются, у них картина ещё на 146% хуже. Их Трамп всю уже свою Украину вертит на одном месте . И оставит с голой задницей. А "вербовщики" так и будут обманом дурачков зарабатывать на миску супа.
20:07:19 10-02-2026
Не вы не подумали, что этот человек больной может на голову быть просто.
22:17:39 10-02-2026
Лера (20:07:19 10-02-2026) Не вы не подумали, что этот человек больной может на голову ... Ну так НАСТОЛЬКО больных на голову необходимо изолировать, в следующий раз ей могут сказать сжечь, не шкаф а школу например, как вам мысль, доходит??
15:48:58 10-02-2026
Да сколько это "целомудрие" будет продолжаться? До каких пор будем застенчиво относиться к врагам и скрывать их лица?
10:11:52 11-02-2026
Гость (15:48:58 10-02-2026) Да сколько это "целомудрие" будет продолжаться? До каких пор...
Что бы что? Вы пойдёте мстить её родне? Или зачем конкретно вам это надо?
10:12:11 11-02-2026
Бедняга (
10:48:32 11-02-2026
Не бедняга! Предатель и террористка, только недоделанная.