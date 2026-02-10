НОВОСТИПроисшествия

На Алтае девушка попыталась поджечь железнодорожное оборудование по указке "следователя"

Жительница Бийска искала в мессенджере работу и согласилась на предложение неизвестного

10 февраля 2026, 14:48, ИА Амител

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. 18‑летняя жительница Бийска попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно‑Сибирской железной дороги. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири.

По данным правоохранителей, девушка искала подработку в мессенджере и откликнулась на подозрительное предложение неизвестного. Собеседник, представившийся следователем, поручил ей вывести из строя оборудование, отвечающее за регулирование и безопасность движения поездов.

Следуя инструкциям куратора, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и ночью прибыла на железнодорожный участок. Там она приступила к исполнению задания — попыталась поджечь релейный шкаф.

«Однако ее действия были замечены работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, которые оперативно пресекли попытку поджога. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. По решению суда ее взяли под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе личность куратора и каналы коммуникации, через которые он выходил на свою жертву.

Ранее жительница Барнаула под предлогом "медосмотра" совершила два теракта. Курировали девушку мошенники.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:54:10 10-02-2026

Совсем без мозгов что ли.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

15:03:42 10-02-2026

Это предатели. Следователь сказал и она подожгла. Она же уверена, что именно следователи дают такую работу. И зачем хохлам какой-то ящик, пусть даже ( о, Господи) релейный? А чтобы показать как много предателей, готовых на любую тупость ради денег или "работы" и как легко ими манипулировать. Все они всё понимают, начиная с Долиной, заканчивая вот этой тупней. Но пусть на Украине этому не радуются, у них картина ещё на 146% хуже. Их Трамп всю уже свою Украину вертит на одном месте . И оставит с голой задницей. А "вербовщики" так и будут обманом дурачков зарабатывать на миску супа.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лера

20:07:19 10-02-2026

Не вы не подумали, что этот человек больной может на голову быть просто.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоже со стажем

22:17:39 10-02-2026

Лера (20:07:19 10-02-2026) Не вы не подумали, что этот человек больной может на голову ... Ну так НАСТОЛЬКО больных на голову необходимо изолировать, в следующий раз ей могут сказать сжечь, не шкаф а школу например, как вам мысль, доходит??

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:58 10-02-2026

Да сколько это "целомудрие" будет продолжаться? До каких пор будем застенчиво относиться к врагам и скрывать их лица?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:52 11-02-2026

Гость (15:48:58 10-02-2026) Да сколько это "целомудрие" будет продолжаться? До каких пор...
Что бы что? Вы пойдёте мстить её родне? Или зачем конкретно вам это надо?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:11 11-02-2026

Бедняга (

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:32 11-02-2026

Не бедняга! Предатель и террористка, только недоделанная.

  0 Нравится
Ответить
