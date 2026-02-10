НОВОСТИОбщество

Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram

Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных

10 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой, сообщает "Интерфакс".

«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — пояснили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что для подобных сервисов предусмотрена постепенная система санкций, которые могут быть отменены в случае устранения нарушений.

В настоящее время планируется продолжить замедление работы мессенджера из-за отказа руководства выполнять требования закона. Помимо ограничений, Telegram грозят административные штрафы на общую сумму 64 миллиона рублей по восьми протоколам.

Пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов. 

Россия мессенджеры

Комментарии 12

Avatar Picture
Олег

20:11:15 10-02-2026

Ура! Отлично! Все в МАХ! Спасибо Путину!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:26 10-02-2026

Олег (20:11:15 10-02-2026) Ура! Отлично! Все в МАХ! Спасибо Путину!... Думаю уровень поддержки ещё подрастет. Тем-более можно прям в Максе опросы проводить

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:58 10-02-2026

Гость (20:51:26 10-02-2026) Думаю уровень поддержки ещё подрастет. Тем-более можно прям ... а лучше всякие голосования.... час назад знакомая написала - денег на карту попросила -отличный мессенджер против мошенников

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:33 10-02-2026

сколько стран в мире пользуются телеграмм.
ни у кого ни каких проблем.
ни у кого ничего не замедляется и не устаревает.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:35 10-02-2026

Гость (20:11:33 10-02-2026) сколько стран в мире пользуются телеграмм.ни у кого ни ... А сколько стран пользуются махом ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:31:34 11-02-2026

Гость (21:39:35 10-02-2026) А сколько стран пользуются махом ?... нормально - ни одна

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:36 10-02-2026

А нам вчера на городской от Ростелекома мошенники звонили не раз. Его тоже заблокируют?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:21 11-02-2026

Гость (22:24:36 10-02-2026) А нам вчера на городской от Ростелекома мошенники звонили не... Замедлят!!! :)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:56 11-02-2026

против кого,кроме граждан эти санкции?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:09 11-02-2026

Гость (08:19:56 11-02-2026) против кого,кроме граждан эти санкции?...
В твоё вопросе уже есть ответ

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:07:53 11-02-2026

я двумя руками за закрытие телеги
пусть довольствуется ВКонтакте

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:31:17 11-02-2026

Надо срочно затормозить Роскомнадзор , за необоснованное превышение своих полномочий. А отключать или притормаживать мессенджеры только по прямому указанию Президента или при 2/3 "за" при голосовании в Думе РФ. Интернет слишком большая и значимая часть жизни людей, чтобы какой-то чиновник в одиночку мог решать такие вопросы. А еще правильнее - только через референдум. Мы уже отдали пенсионную реформу, ЦБ РФ против повышения роста ВВП и никто не может возразить. Может хватит решать за нас! А то завтра кто-нибудь начнет нами командовать с какой ноги ходить и в какую религию верить.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров