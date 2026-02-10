Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram
Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных
10 февраля 2026, 20:00, ИА Амител
Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой, сообщает "Интерфакс".
«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — пояснили в РКН.
Регулятор подчеркнул, что для подобных сервисов предусмотрена постепенная система санкций, которые могут быть отменены в случае устранения нарушений.
В настоящее время планируется продолжить замедление работы мессенджера из-за отказа руководства выполнять требования закона. Помимо ограничений, Telegram грозят административные штрафы на общую сумму 64 миллиона рублей по восьми протоколам.
Пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов.
20:11:15 10-02-2026
Ура! Отлично! Все в МАХ! Спасибо Путину!
20:51:26 10-02-2026
Олег (20:11:15 10-02-2026) Ура! Отлично! Все в МАХ! Спасибо Путину!... Думаю уровень поддержки ещё подрастет. Тем-более можно прям в Максе опросы проводить
21:31:58 10-02-2026
Гость (20:51:26 10-02-2026) Думаю уровень поддержки ещё подрастет. Тем-более можно прям ... а лучше всякие голосования.... час назад знакомая написала - денег на карту попросила -отличный мессенджер против мошенников
20:11:33 10-02-2026
сколько стран в мире пользуются телеграмм.
ни у кого ни каких проблем.
ни у кого ничего не замедляется и не устаревает.
21:39:35 10-02-2026
Гость (20:11:33 10-02-2026) сколько стран в мире пользуются телеграмм.ни у кого ни ... А сколько стран пользуются махом ?
05:31:34 11-02-2026
Гость (21:39:35 10-02-2026) А сколько стран пользуются махом ?... нормально - ни одна
22:24:36 10-02-2026
А нам вчера на городской от Ростелекома мошенники звонили не раз. Его тоже заблокируют?
09:45:21 11-02-2026
Гость (22:24:36 10-02-2026) А нам вчера на городской от Ростелекома мошенники звонили не... Замедлят!!! :)
08:19:56 11-02-2026
против кого,кроме граждан эти санкции?
09:26:09 11-02-2026
Гость (08:19:56 11-02-2026) против кого,кроме граждан эти санкции?...
В твоё вопросе уже есть ответ
12:07:53 11-02-2026
я двумя руками за закрытие телеги
пусть довольствуется ВКонтакте
23:31:17 11-02-2026
Надо срочно затормозить Роскомнадзор , за необоснованное превышение своих полномочий. А отключать или притормаживать мессенджеры только по прямому указанию Президента или при 2/3 "за" при голосовании в Думе РФ. Интернет слишком большая и значимая часть жизни людей, чтобы какой-то чиновник в одиночку мог решать такие вопросы. А еще правильнее - только через референдум. Мы уже отдали пенсионную реформу, ЦБ РФ против повышения роста ВВП и никто не может возразить. Может хватит решать за нас! А то завтра кто-нибудь начнет нами командовать с какой ноги ходить и в какую религию верить.