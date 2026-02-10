Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram

Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных

Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой, сообщает "Интерфакс".

«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — пояснили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что для подобных сервисов предусмотрена постепенная система санкций, которые могут быть отменены в случае устранения нарушений.

В настоящее время планируется продолжить замедление работы мессенджера из-за отказа руководства выполнять требования закона. Помимо ограничений, Telegram грозят административные штрафы на общую сумму 64 миллиона рублей по восьми протоколам.

Пользователи второй день подряд массово сообщают о сбоях в работе приложения. Согласно данным Downdetector, на утро 10 февраля за сутки было зафиксировано около девяти тысяч жалоб, а ежечасно поступает примерно тысяча сообщений о проблемах с загрузкой каналов, отправкой сообщений и медиафайлов.