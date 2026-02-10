Уже 13-й случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин под селом Усть-Калманка

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных

10 февраля 2026, 14:37, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае выявлен 13-й с начала 2026 года очаг бешенства. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор региона Виктор Томенко, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый случай заболевания зафиксирован в Калманском районе — на ферме ООО "Агро-Восточный", расположенной в 5,8 км от села Усть-Калманка. Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от очага инфекции.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных и утилизации инфицированных туш. В этот период на территории вводятся ветеринарные ограничения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края рассматривает возможность введения вознаграждения за добычу лисиц — аналогичную уже действующей программе по отстрелу волков.