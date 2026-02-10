Уже 13-й случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин под селом Усть-Калманка
Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных
10 февраля 2026, 14:37, ИА Амител
В Алтайском крае выявлен 13-й с начала 2026 года очаг бешенства. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор региона Виктор Томенко, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый случай заболевания зафиксирован в Калманском районе — на ферме ООО "Агро-Восточный", расположенной в 5,8 км от села Усть-Калманка. Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от очага инфекции.
Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных и утилизации инфицированных туш. В этот период на территории вводятся ветеринарные ограничения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.
Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края рассматривает возможность введения вознаграждения за добычу лисиц — аналогичную уже действующей программе по отстрелу волков.
15:37:16 10-02-2026
В Казахстане биолаборатории США. Может отсюда ноги растут?
15:50:09 10-02-2026
Гость (15:37:16 10-02-2026) В Казахстане биолаборатории США. Может отсюда ноги растут?... Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих псов
16:58:08 10-02-2026
Чучмек (15:50:09 10-02-2026) Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих пс... Ноги растут от идиотов, которые своих домашних животных не прививают. Детей, впрочем, они тоже не прививают. От того, что у недохозяев непривитые собаки на самовыгуле. Ну и от наплевательского отношения к вакцинации диких, тех же лис. И к контролю численности. Но это уже вопросы к государству.
16:40:27 10-02-2026
Отстрел лисиц, отстрел волков, а где отстрел бродячих собак? Они разве не переносят бешенство?
17:03:25 10-02-2026
Полностью соглашусь
Тем более сейчас изучено идоказано, что достаточно не осторожно наступить в желтый снег и на уличной обуви возможно принести токсоплазмоз домой
17:35:24 10-02-2026
Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих псов
И из-за чиновников, прикрывающихся зоошизой, поэтому , по мнению чиновников, они могут ничего не делать.
09:23:57 11-02-2026
гость (17:35:24 10-02-2026) Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих пс... Заткните свой фонтан. Бешенство в основном разносится другими животными. В том числе милыми мышками и крысами.
10:49:39 11-02-2026
Которых жрут лисы и бродячие собаки.