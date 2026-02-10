НОВОСТИОбщество

Уже 13-й случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин под селом Усть-Калманка

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных

10 февраля 2026, 14:37, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае выявлен 13-й с начала 2026 года очаг бешенства. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор региона Виктор Томенко, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый случай заболевания зафиксирован в Калманском районе — на ферме ООО "Агро-Восточный", расположенной в 5,8 км от села Усть-Калманка. Неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от очага инфекции.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя всех потенциально зараженных животных и утилизации инфицированных туш. В этот период на территории вводятся ветеринарные ограничения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края рассматривает возможность введения вознаграждения за добычу лисиц — аналогичную уже действующей программе по отстрелу волков.

Алтайский край Здоровье дикие животные бешенство

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:37:16 10-02-2026

В Казахстане биолаборатории США. Может отсюда ноги растут?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

15:50:09 10-02-2026

Гость (15:37:16 10-02-2026) В Казахстане биолаборатории США. Может отсюда ноги растут?... Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих псов

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:08 10-02-2026

Чучмек (15:50:09 10-02-2026) Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих пс... Ноги растут от идиотов, которые своих домашних животных не прививают. Детей, впрочем, они тоже не прививают. От того, что у недохозяев непривитые собаки на самовыгуле. Ну и от наплевательского отношения к вакцинации диких, тех же лис. И к контролю численности. Но это уже вопросы к государству.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:27 10-02-2026

Отстрел лисиц, отстрел волков, а где отстрел бродячих собак? Они разве не переносят бешенство?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:25 10-02-2026

Полностью соглашусь
Тем более сейчас изучено идоказано, что достаточно не осторожно наступить в желтый снег и на уличной обуви возможно принести токсоплазмоз домой

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:35:24 10-02-2026

Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих псов

И из-за чиновников, прикрывающихся зоошизой, поэтому , по мнению чиновников, они могут ничего не делать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:57 11-02-2026

гость (17:35:24 10-02-2026) Ноги растут от зоошизы, с пеной у рта защищающей бродячих пс... Заткните свой фонтан. Бешенство в основном разносится другими животными. В том числе милыми мышками и крысами.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:49:39 11-02-2026

Которых жрут лисы и бродячие собаки.

  1 Нравится
Ответить
