Такой день. Запрет на пиротехнику в Республике Алтай и новые правила бронирования гостиниц

О главных событиях региона за 28 декабря

28 декабря 2025

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 1 марта 2026 года в Алтайском крае заработают обновленные правила предоставления гостиничных услуг. Теперь для заселения в отель, санаторий или на турбазу будет достаточно не только паспорта, но и водительского удостоверения. Также станет доступной процедура идентификации через портал "Госуслуги" или мессенджер Max.

Власти Республики Алтай ввели серьезные ограничения на использование и продажу пиротехники в новогодние праздники. Согласно распоряжению, с 31 декабря 2025 по 14 января 2026 года на территории региона можно будет использовать только изделия первого класса опасности – это бенгальские огни, хлопушки и наземные фонтаны холодного огня.

На трассе в Немецком национальном районе Алтайского края спасатели пришли на помощь водителю большегруза, у которого на морозе отказала техника. Инцидент произошел недалеко от села Гальбштадт. Спасатели эвакуировали мужчину в теплое помещение своей части, где он смог согреться, а севший автомобильный аккумулятор поставили на зарядку.