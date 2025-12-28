На Алтае упростят заселение в гостиницы и введут новые правила бронирования
Туристы смогут регистрироваться в отелях не только по паспорту, но и по водительским правам или через "Госуслуги"
28 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в Алтайском крае заработают обновленные правила предоставления гостиничных услуг, сообщает "КП-Барнаул". Изменения, инициированные региональным управлением по туризму, сделают пребывание туристов более комфортным и безопасным.
Теперь для заселения в отель, санаторий или на турбазу будет достаточно не только паспорта, но и водительского удостоверения. Также станет доступной процедура идентификации через портал "Госуслуги" или мессенджер Max.
Система онлайн-бронирования станет более прозрачной. Туристические агрегаторы смогут предлагать только объекты размещения, внесенные в единый госреестр, что позволит отсеять нелегальный бизнес. В договорах обязательно будут прописаны условия возврата денег: если турист отменит бронь до дня заезда, ему обязаны вернуть полную стоимость.
Обновленный регламент, который будет действовать до марта 2032 года, также предусматривает, что в исключительных случаях гостиница может отказать в заселении, но при этом обязана полностью компенсировать все расходы гостя.
15:35:37 28-12-2025
Года три назад в Москве не заселили по загранпаспорту, даже показали постановление правительства, был сильно удивлен. Но в гостинице возле аэропорта таких препонов не было…
15:57:47 28-12-2025
но при этом - водительские права не являются документом удостоверяющим личность !
16:24:09 28-12-2025
Ой хорошо-то!
17:39:34 28-12-2025
А как без паспорта узнают, с законной супругой ты заселяешься или с любовницей? Блудодеям потакать будут.
08:33:23 29-12-2025
Гость (17:39:34 28-12-2025) А как без паспорта узнают, с законной супругой ты заселяешьс... И сейчас при заселении достаточно 1-го паспорта. Кто твоя спутница всем до лампочки.
20:54:20 28-12-2025
Опять лепет про безопасность. То маски безопасили теперь вообще хрен пойми что. Кому вы нужны-то???