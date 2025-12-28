На Алтае упростят заселение в гостиницы и введут новые правила бронирования

Туристы смогут регистрироваться в отелях не только по паспорту, но и по водительским правам или через "Госуслуги"

28 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Гостиница "Турист" / Фото: Марина Кайзер

С 1 марта 2026 года в Алтайском крае заработают обновленные правила предоставления гостиничных услуг, сообщает "КП-Барнаул". Изменения, инициированные региональным управлением по туризму, сделают пребывание туристов более комфортным и безопасным.

Теперь для заселения в отель, санаторий или на турбазу будет достаточно не только паспорта, но и водительского удостоверения. Также станет доступной процедура идентификации через портал "Госуслуги" или мессенджер Max.

Система онлайн-бронирования станет более прозрачной. Туристические агрегаторы смогут предлагать только объекты размещения, внесенные в единый госреестр, что позволит отсеять нелегальный бизнес. В договорах обязательно будут прописаны условия возврата денег: если турист отменит бронь до дня заезда, ему обязаны вернуть полную стоимость.

Обновленный регламент, который будет действовать до марта 2032 года, также предусматривает, что в исключительных случаях гостиница может отказать в заселении, но при этом обязана полностью компенсировать все расходы гостя.