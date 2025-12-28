В Республике Алтай запретили почти всю пиротехнику в новогодние праздники
С 31 декабря по 14 января в регионе можно будет использовать только хлопушки и бенгальские огни
28 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Власти Республики Алтай ввели серьезные ограничения на использование и продажу пиротехники в новогодние праздники. Согласно распоряжению, с 31 декабря 2025 по 14 января 2026 года на территории региона можно будет использовать только изделия первого класса опасности – это бенгальские огни, хлопушки и наземные фонтаны холодного огня, сообщает altai-info.com.
Такие меры, как поясняется, приняты для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности жителей. Под запрет попадают все более мощные и потенциально опасные пиротехнические изделия, такие как петарды, ракеты, салюты и фейерверки.
Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехники без разрешительных документов, предусмотренных федеральным законодательством. Это сделано для борьбы с нелегальным и небезопасным товаром на рынке.
Жителям и гостям Республики Алтай в праздничный период рекомендуется ограничиться традиционными бенгальскими огнями и хлопушками, чтобы встретить Новый год безопасно и без нарушений.
10:10:18 28-12-2025
Еще запретить синьку и презервативы.
10:27:41 28-12-2025
Молодцы! Вот бы у нас так. Ау, власть предержащие, берите пример!
17:15:05 28-12-2025
Гость (10:27:41 28-12-2025) Молодцы! Вот бы у нас так. Ау, власть предержащие, берите пр... Совсем ку-ку. Уже и так всё, что можно запретили. Скоро на Новый год после боя курантов спать ложиться заставят.
11:03:07 28-12-2025
Новый год должно быть грустно и обидно и ёлку нужно украсить чёрными шарами. Интересно мажирок также будет как они хотят.Предысторию запрета озвучили бы, кто так захотел.
13:11:08 28-12-2025
Гость (11:03:07 28-12-2025) Новый год должно быть грустно и обидно и ёлку нужно украсит... Жирненьких туристов обижать нельзя
12:24:40 29-12-2025
Musik (13:11:08 28-12-2025) Жирненьких туристов обижать нельзя... Думаю в Манжерке будет очень красиво, шумно, красочно!, это другой потусторонний мир России для "Белых" людей, там все по другому, законы свои .....
12:21:32 28-12-2025
в Барнауле бы еще запретили.
15:34:29 28-12-2025
Как фейерверкили так и будут... После литра водочки и из пушки бахну!
18:08:57 28-12-2025
Пакеты из Машки хлопайте!
Даёшь самодельные хлопкОвые устройства!