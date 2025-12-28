В Республике Алтай запретили почти всю пиротехнику в новогодние праздники

С 31 декабря по 14 января в регионе можно будет использовать только хлопушки и бенгальские огни

Власти Республики Алтай ввели серьезные ограничения на использование и продажу пиротехники в новогодние праздники. Согласно распоряжению, с 31 декабря 2025 по 14 января 2026 года на территории региона можно будет использовать только изделия первого класса опасности – это бенгальские огни, хлопушки и наземные фонтаны холодного огня, сообщает altai-info.com.

Такие меры, как поясняется, приняты для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности жителей. Под запрет попадают все более мощные и потенциально опасные пиротехнические изделия, такие как петарды, ракеты, салюты и фейерверки.

Кроме того, вводится запрет на продажу пиротехники без разрешительных документов, предусмотренных федеральным законодательством. Это сделано для борьбы с нелегальным и небезопасным товаром на рынке.

Жителям и гостям Республики Алтай в праздничный период рекомендуется ограничиться традиционными бенгальскими огнями и хлопушками, чтобы встретить Новый год безопасно и без нарушений.