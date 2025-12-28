На алтайской трассе спасатели отогрели водителя фуры с отказавшей машиной
Водителя увезли в теплое помещение, а батарею поставили на зарядку
28 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
На трассе в Немецком национальном районе Алтайского края спасатели пришли на помощь водителю большегруза, у которого на морозе отказала техника. Инцидент произошел недалеко от села Гальбштадт.
Как сообщили в МЧС региона, у транспортного средства на холоде вышла из строя система подачи топлива, а также разрядился аккумулятор, что сделало невозможным дальнейшее движение. Водитель остался один на заснеженной трассе в морозную погоду.
Сотрудники 77-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место. Они эвакуировали мужчину в теплое помещение своей части, где он смог согреться, а севший аккумулятор поставили на зарядку.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости тщательной проверки автомобиля перед дальней зимней поездкой, выборе теплой одежды и обязательном наличии заряженного телефона для связи в экстренной ситуации.
20:22:40 28-12-2025
Керосин нужно добавлять в топливо. Зимние топливо не соответствует качеству.
04:49:01 29-12-2025
Гость (20:22:40 28-12-2025) Керосин нужно добавлять в топливо. Зимние топливо не соотв... Ага, соляру перехватило. Обогреватель, наверное, тоже не стал работать.