На алтайской трассе спасатели отогрели водителя фуры с отказавшей машиной

Водителя увезли в теплое помещение, а батарею поставили на зарядку

28 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Сломавшаяся фура / Фото: МЧС Алтайского края

На трассе в Немецком национальном районе Алтайского края спасатели пришли на помощь водителю большегруза, у которого на морозе отказала техника. Инцидент произошел недалеко от села Гальбштадт.

Как сообщили в МЧС региона, у транспортного средства на холоде вышла из строя система подачи топлива, а также разрядился аккумулятор, что сделало невозможным дальнейшее движение. Водитель остался один на заснеженной трассе в морозную погоду.

Сотрудники 77-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место. Они эвакуировали мужчину в теплое помещение своей части, где он смог согреться, а севший аккумулятор поставили на зарядку.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости тщательной проверки автомобиля перед дальней зимней поездкой, выборе теплой одежды и обязательном наличии заряженного телефона для связи в экстренной ситуации.