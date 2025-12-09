Такой день. Запрет такси "Максим" и приговор матери, убившей восьмимесячную дочь

О главных событиях региона за 9 декабря

09 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 53-летний житель Барнаула перевел мошенникам все накопления под предлогом замены домофона. На протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций" и уверяли, что необходимо перевести все сбережения на "безопасные счета", иначе можно остаться без средств к существованию. В итоге барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей на указанный счет.

В Алтайском крае ранее судимую 43-летнюю женщину признали виновной в убийстве восьмимесячной дочери, которую она не менее пяти раз ударила по голове твердым предметом, что привело к открытой черепно-мозговой травме. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Индустриальный суд в Барнауле постановил признать незаконной и запретить деятельность такси "Максим". В сообщении ведомства говорится, что компании запрещено заключать договоры об информационных услугах и перевозке пассажиров с лицами, не имеющими соответствующих разрешений.