"Незаконно и опасно". Суд запретил деятельность такси "Максим" в Барнауле
Прокурор еще летом подал иск о признании деятельности этого такси незаконной, суд вынес решение в декабре
09 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
Индустриальный суд в Барнауле постановил признать незаконной и запретить деятельность такси "Максим", сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
«Деятельность ООО "Максим-Барнаул" признана незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем», – такой вердикт вынес орган власти.
В сообщении говорится, что компании запрещено заключать договоры об информационных услугах и перевозке пассажиров с лицами, не имеющими соответствующих разрешений.
Ранее прокурор Индустриального района подал иск о признании деятельности этого такси незаконной. Он заявил, что компания может передавать заказы водителям, которые не проходили медосмотры и не проводили проверки техсостояния своих машин. Такая практика, по мнению гособвинителя, представляет опасность для клиентов.
Суд закончил рассмотрение дела 5 декабря и удовлетворил все требования истца. Решение пока не вступило в законную силу.
В сервисе такси "Максим" считают, что компанию пытаются "выдавить" с рынка Алтайского края. В августе барнаульский офис получил запрос УМВД о проверке.
Комментарий сервиса "Максим"
Это решение суда первой инстанции и полный текст решения еще не готов. Ждем документ, чтобы ознакомиться и составить апелляционную жалобу.
17:12:49 09-12-2025
Чистят поляну под какого-то нового оператора такси!...
Посмотрим, какое новое такси появится...!?
Значит оно...
17:49:08 09-12-2025
Гость (17:12:49 09-12-2025) Чистят поляну под какого-то нового оператора такси!... П... получается Прокурор в доле ?
21:26:27 09-12-2025
Шинник (17:49:08 09-12-2025) получается Прокурор в доле ?... сберма байл, сбер прайм, сбер доставка, сбер IA, сбер мондерок, сбер аэропорт....сам догодаешься?
08:37:27 10-12-2025
Гость (21:26:27 09-12-2025) сберма байл, сбер прайм, сбер доставка, сбер IA, сбер мондер... таксисбер? ударение на И
18:03:04 09-12-2025
Гость (17:12:49 09-12-2025) Чистят поляну под какого-то нового оператора такси!... П... и на российских аутомобилях
17:18:59 09-12-2025
Жёстко. А кто выдавливает, не говорят?
17:26:34 09-12-2025
"Он заявил, что компания может передавать заказы водителям, которые не проходили медосмотры и не проводили проверки техсостояния своих машин."------ Такая фигня и в Яндексе творится. Откуда осмотры и проверки техсостояния возьмутся если нет своего автопарка и выпускающего на линию персонала? Вася Бухашкин зарегился и поехал деньги рубить. А спал ли он перед выездом или килдырил до этого двое суток? Об этом потом патологоанатом расскажет. Может быть.
18:06:16 09-12-2025
Яндекс ведь совсем по-другому принципу работает. Это безопасно и т.д.
19:01:39 09-12-2025
Гость (18:06:16 09-12-2025) Яндекс ведь совсем по-другому принципу работает. Это безопас... премиум и комфорт+ точно нормальные, езжу каждый день. эконом наверное там похуже. не пользуюсь
14:04:44 10-12-2025
Гость (18:06:16 09-12-2025) Яндекс ведь совсем по-другому принципу работает. Это безопас... яндекс кого надо яндекс. А Максим чьих холоп будет? ничейный. То-то и оно
18:19:43 09-12-2025
Бла-бла кар в черте города организовать и под эту музыку работать вообще без налогов - самоорганищуйтесь граждане!
18:21:28 09-12-2025
Органы власти и управления вообще медосмотры не проходят - вот откуда весь тот катаклизм, который мы наблюдаем.
10:35:58 10-12-2025
Олег (18:21:28 09-12-2025) Органы власти и управления вообще медосмотры не проходят - в... Особенно на вменяемость
18:36:55 09-12-2025
Всё это лишь на бумаге, а по факту как 30 летние авто возили пассажиров, так и будут. Ничего не изменится
18:54:59 09-12-2025
Вася (18:36:55 09-12-2025) Всё это лишь на бумаге, а по факту как 30 летние авто возили... Ну просто нужно потерпеть, процесс пошёл. Сейчас Яндекс жигулей наберёт и будет единственным монополистом соответствующим законодательству
Ну будет поездка минимальная рублей 500-600, уверен на фоне рекордного роста доходов ни кто особо не заметит
21:06:29 09-12-2025
Вася (18:36:55 09-12-2025) Всё это лишь на бумаге, а по факту как 30 летние авто возили... Ну почему не изменится... Цены повысят, по- любому
20:14:32 09-12-2025
В Максим приемлемые цены и нормальный сервис, удобные грузоперевозки. Очень жаль. Многие знакомые, как и я, с удовольствием пользовались. Все поездки без нареканий. Ничего плохого о них сказать не могу.
10:10:55 10-12-2025
Гость (20:14:32 09-12-2025) В Максим приемлемые цены и нормальный сервис, удобные грузоп... Не знаю, отказался от Максима после нескольких случаев. Делаешь заказ через приложение, цену указывает приложение, никто не едет, типо мало денег. Приходится повышать еще и еще чтобы кто-то соизволил приехать. Сразу нельзя ставить цену адекватную и я уже буду смотреть надо мне это или нет ? Заказали такси из Аэропорта, водила выкатил дополнительную оплату за чемодан, у нас один был чемодан среднего размера, обычный. Зачем мне такой гемор ? Яндекс конечно тоже не подарок, но с ним все гораздо понятнее и прозрачнее
10:34:26 10-12-2025
Гость (10:10:55 10-12-2025) Не знаю, отказался от Максима после нескольких случаев. Дела... Летом 2 раза перевозили вещи. Заказывали с грузчиком. Без приложения выполнили заказ за 1500р, второй раз через приложение 1200р. Первый был мелким, ворчал, жаловался на жизнь, но таскал. Второй физически покрепче, исполнял без проблем. Ему дали чаевые. Оба показывали на смартфоне цену, учитывая километраж, время . Было чуть ниже заявленного во время заказа. Нас вполне устроило. Может, зависит от личных качеств пассажира, смотрели на меня и понимали, что номер за чемодан с дополнительной оплатой не пройдет, но лишнего не требовали, всё как договорились изначально.
07:17:59 10-12-2025
Самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области.Надо и авиа перевозки запретить так как летать не умеют а , такси МАКСИМ оставить однозначно на работу то как ездить а Яндекс отстой
13:50:12 10-12-2025
Заколебали с этой опасностью и врагами вокруг!
08:11:56 15-12-2025
Если бы печенеги и половцы платили дань в казну - они стали бы достопочтенными гостями в нашей стране.