"Незаконно и опасно". Суд запретил деятельность такси "Максим" в Барнауле

Прокурор еще летом подал иск о признании деятельности этого такси незаконной, суд вынес решение в декабре

09 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Индустриальный суд в Барнауле постановил признать незаконной и запретить деятельность такси "Максим", сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Деятельность ООО "Максим-Барнаул" признана незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем», – такой вердикт вынес орган власти.

В сообщении говорится, что компании запрещено заключать договоры об информационных услугах и перевозке пассажиров с лицами, не имеющими соответствующих разрешений.

Ранее прокурор Индустриального района подал иск о признании деятельности этого такси незаконной. Он заявил, что компания может передавать заказы водителям, которые не проходили медосмотры и не проводили проверки техсостояния своих машин. Такая практика, по мнению гособвинителя, представляет опасность для клиентов.

Суд закончил рассмотрение дела 5 декабря и удовлетворил все требования истца. Решение пока не вступило в законную силу.

В сервисе такси "Максим" считают, что компанию пытаются "выдавить" с рынка Алтайского края. В августе барнаульский офис получил запрос УМВД о проверке.

Комментарий сервиса "Максим"

Это решение суда первой инстанции и полный текст решения еще не готов. Ждем документ, чтобы ознакомиться и составить апелляционную жалобу.