На Алтае мать, убившая восьмимесячную дочь и выбросившая тело в лесу, получила 15 лет

Женщина вину признала и заявила, что раскаивается и сожалеет

09 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Жительница Алтая убила малолетнюю дочь и выбросила в лесу / Фото: алтайский СК

В Алтайском крае ранее судимую 43-летнюю женщину признали виновной в убийстве восьмимесячной дочери, которую она не менее пяти раз ударила по голове твердым предметом, что привело к открытой черепно-мозговой травме, сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия произошла ночью 5 августа 2025 года в поселке Березовка. Женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, осталась наедине с младенцем. Когда девочка начала плакать, ударила ее несколько раз по голове твердым тупым предметом. От полученных травм ребенок скончался на месте. После этого мать спрятала тело дочери в лесу, а на следующий день написала заявление в полицию о ее пропаже.

«Признана виновной в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – рассказали в ведомстве.

Как уточняет алтайская прокуратура, на судебном заседании обвиняемая вину признала, от дачи показаний отказалась, пояснив, что в содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся.

Отметим, что за преступление (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) предусмотрено следующее наказание: лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в Барнауле нашли труп новорожденного младенца с перерезанной пуповиной. Как оказалась, 17-летняя девушка родила ребенка дома, а после – зарезала, завернула в пакет и выкинула на улице.