Такой день. Жуткие ДТП, страшный пожар и "неприличные" леденцы

Без жертв в воскресенье в Алтайском крае не обошлось

05 января 2025, 23:31, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

5 января в утренние часы на дорогах местами была гололедица. В итоге еще до полудня в Алтайском крае произошло несколько жутких аварий.

Так, в Смоленском районе туристический микроавтобус, в котором находилось 18 человек, влетел в столб. В МЧС подчеркивают, что водитель не справился с управлением. Пятерым пассажирам, включая одного ребенка, потребовалась медицинская помощь. Прокуратура уже начала проверку.

В Первомайском районе примерно в это же время случилось смертельное ДТП. На Чуйском тракте столкнулись ВАЗ и "Тойота". Водителя отечественной легковушки доставили в барнаульскую больницу, но спасти не сумели. Два других пассажира из этого же авто госпитализированы.

В Камне-на-Оби вспыхнул частный жилой дом. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. При пожаре погибла пожилая женщина, сообщают в МЧС. И добавляют, что пламя возникло из-за печной золы, которую вынесли на веранду.

Зато этот день стал счастливым для пожилого мужчины из Чарышского района. Еще вчера неравнодушная пользовательница соцсетей рассказала историю Александра – в свои 64 года он живет с инвалидностью и не имеет себе никаких документов. Ютится в маленькой комнатушке и подрабатывает, чтобы хватало на хлеб. После публикаций на amic.ru и в других СМИ на ситуацию отреагировали в краевом Минсоцзащиты. К мужчине отправили мобильную бригаду: специалисты помогут ему восстановить документы и предложат место в приюте.

Наконец, очень напряженная, но в то же время комичная ситуация произошла в Кулунде. Местный житель опубликовал в соцсетях ролик, где он заходит в местный магазин. Там на прилавках красовались леденцы в виде мужских половых органов. Автор видео рассказал, что об этой находке ему сообщила дочь: прислала фото и спросила, что это за "чупа-чупсы" такие. Переборов шок, мужчина отправился разбираться с продавцом. Криками и нецензурной бранью он добился, чтобы сотрудница спрятала неприличные леденцы под прилавок. А пользователи теперь ведут словесную битву и выясняют, что в магазинах можно показывать детям, а что стоит прятать.