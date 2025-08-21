В барнаульском подземном переходе создают "Метро". Фото

Внутри устанавливают световые панели с изображением знаковых объектов города

21 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают создавать фотозону "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, переход преобразится, став станцией "Парковой", названной в честь расположенных рядом Центрального и Нагорного парков.

Ранее на входе в подземный переход установили вывеску и разместили информационную схему с вариантом реализации "барнаульского метро". Сейчас специалисты монтируют световые панели. Всего их установят 32, на каждой будет изображено одно из знаковых мест города.

В администрации Барнаула также рассказали, как еще преобразится краевая столица до конца 2025 года. На улице Льва Толстого появится световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле. На пешеходной части улицы Мало-Тобольской обновят лавочки и урны. На территории всего туристского центра разместят арт-объекты с аудиогидом. Они будут посвящены писателям, в честь которых названы городские улицы. На набережной реки Оби установят новые арт-объекты и интерактивные стенды, а у подножия Нагорного парка – световое панно.