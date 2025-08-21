В барнаульском подземном переходе создают "Метро". Фото
Внутри устанавливают световые панели с изображением знаковых объектов города
21 августа 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле продолжают создавать фотозону "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как уточнили в мэрии, переход преобразится, став станцией "Парковой", названной в честь расположенных рядом Центрального и Нагорного парков.
Ранее на входе в подземный переход установили вывеску и разместили информационную схему с вариантом реализации "барнаульского метро". Сейчас специалисты монтируют световые панели. Всего их установят 32, на каждой будет изображено одно из знаковых мест города.
В администрации Барнаула также рассказали, как еще преобразится краевая столица до конца 2025 года. На улице Льва Толстого появится световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле. На пешеходной части улицы Мало-Тобольской обновят лавочки и урны. На территории всего туристского центра разместят арт-объекты с аудиогидом. Они будут посвящены писателям, в честь которых названы городские улицы. На набережной реки Оби установят новые арт-объекты и интерактивные стенды, а у подножия Нагорного парка – световое панно.
13:58:46 21-08-2025
А лестница - чудесница будет для подъема на гору? А то Знак Трудовой доблести Барнаула и многое в Нагорном парке для возрастных пенсионеров недоступны становятся.
14:23:15 21-08-2025
лишь бы денег впалить....какая глупость. кк с покупкой белорусских трамваев
21:48:44 22-08-2025
Гость (14:23:15 21-08-2025) лишь бы денег впалить....какая глупость. кк с покупкой белор... трамваи чем не угодили? дороги надо ровные делать, а то только телега может проехать. татры прошлого тысячелетия могут скакать и по кочкам, но их ресурс не вечен, а новых таких не будет - таких дорог нет нигде уже.
что интересно, у нас в городе довольно лояльные стандарты приемлемости. рельеф местности почти плоский, но что рельсы, что дороги, что пешеходные тротуары - таких разухабистых по стране ещё поискать, даже в гористой местности. и речь не про ямы на дорогах, а про кривизну новых дорог и тротуаров, принятых в эксплуатацию
16:17:11 21-08-2025
Очередная чушь! Прям деревенщина какая-то! Вагон еще картонный поставьте.
21:49:32 22-08-2025
Такая жалостливая самоирония, аж плакать хочется
21:57:04 22-08-2025
Ну все. Теперь все топящие за туристический кластер, обязаны там засэлфиться. Все два десятка калек.